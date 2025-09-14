Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida al volcar el vehículo que conducía en la autovía del Barbanza

El accidente ocurrió en Ribeira, a 500 metros de la salida de Palmeira

Imagen del vehículo accidentado este domingo en la autovía del Barbanza.

Imagen del vehículo accidentado este domingo en la autovía del Barbanza. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

Una mujer resultó herida de consideración este domingo al volcar el vehículo que conducía en la autovía del Barbanza.

El accidente se produjo cuando el vehículo de salió de la vía y acabó volcado en el arcén en el kilómetro 37 de la autovía, en el municipio de Ribeira, a 500 metros de la salida de Palmeira.

Cuando llegaron los equipos de emergencias la mujer ya se encontraba fuera del vehículo. Fue trasladada al hospital comarcal del Barbanza.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GAEM de Ribeira, bomberos de Boiro y Ribeira, personal sanitario del 061 y una patrulla de la Policía Local de A Pobra.

Es el tercer accidente que se produce en ese punto de la autovía en lo que va de año.

