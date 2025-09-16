PROXECTO RÍARTE
Noia Limpa converte os sumidoiros en obras de arte
A asociación convocou un concurso para elixir os 10 mellores deseños
A asociación Noia Limpa, coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e do Concello noiés, lanza o proxecto RíArte: Arte para protexer a ría, unha iniciativa que busca concienciar sobre a relación directa entre as rúas e o mar, convertendo os sumidoiros da vila en auténticas obras de arte.
O concurso está aberto a persoas de entre 16 e 30 anos, que poderán participar individualmente ou en grupo enviando frases inspiradoras ou debuxos relacionados co coidado da ría de Muros e Noia. Os dez deseños gañadores serán pintados polos seus propios autores nos sumidoiros seleccionados durante o mes de outubro, dotando ás rúas de cor e mensaxes de esperanza.
"Queremos transformar un punto de vertidos e contaminación nun espazo de reflexión artística que nos lembre que todo o que tiramos ao chan acaba no mar", explican desde a asociación Noia Limpa.
Envío de propostas
O prazo de envío de propostas está aberto ata o 19 de setembro ás 23.59 horas, a deliberación do xurado será o día 25 de setembro e a entrega de premios o 25 de outubro. As propostas poden enviarse en formato dixital ao correo noialimpa@gmail.com ou a través do formulario dispoñible en www.noialimpa.org/riarte.
Os 10 mellores deseños serán pintados nos sumidoiros de Noia no mes de outubro, e as obras seleccionadas poderán reproducirse en materiais promocionais do proxecto. Todas as persoas premiadas recibirán agasallos especiais e participarán na festa de clausura aberta á veciñanza.
Preocupación ambiental
RíArte nace dunha preocupación ambiental urxente. Nunha saída de limpeza organizada por Noia Limpa no 2022 recolléronse no centro urbano de Noia máis de 5.000 cabichas en 45 minutos, moitas delas arredor dos sumidoiros. "Cada cabicha pode contaminar ata 500 litros de auga e permanecer máis dunha década no medio, liberando sustancias tóxicas e metais pesados que afectan á fauna mariña", subliñan dende o referido colectivo.
A ría de Muros-Noia ten unha grande importancia marisqueira grazas á alta produción de bivalvos como os berberechos e as ameixas, sendo a maior produtora de berberecho a nivel nacional. "Esta actividade, realizada de maneira artesanal tanto a pé como en embarcacións, sustenta a nosa vila e ás comunidades locais, formando parte esencial da nosa identidade colectiva. Ademais, a ría forma parte da Rede Natura 2000, sendo un espazo de alto valor ecolóxico que serve de refuxio e zona de paso para aves acuáticas como garzas reais, espátulas, corvos mariños ou gaivotas. Os seus bancos marisqueiros e marismas actúan como ecosistemas clave para a biodiversidade mariña e avícola", subliñan dende Noia Limpa.
Con RíArte, cada pintura servirá como recordatorio visual de que "da rúa ao mar só hai un paso", promovendo un cambio de hábitos e un maior respecto pola ría, polo seu valor ecolóxico, cultural e económico.
