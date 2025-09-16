Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Mercado de Ribeira incorpora un contedor intelixente refrixerado para os pedidos telefónicos

O servizo xa está operativo no vestíbulo da porta principal

Vicente Mariño e Juana Gómez presentaron o novo servizo do Mercado de Ribeira.

Vicente Mariño e Juana Gómez presentaron o novo servizo do Mercado de Ribeira. / C. R.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Mercado Municipal de Ribeira xa ten operativo o servizo do contedor intelixente refrixerado (Smart Lockers), que está instalado no vestíbulo da porta principal. Coa intención de dar a coñecer á veciñanza a operatividade deste contedor, desprazouse ata o mercado o tenente de alcalde e concelleiro de Mercados, Vicente Mariño, que xunto a Juana Gómez da carnicería A de Juana, explicaron o funcionamento da mesmo.

Segundo explicou Juana, unha vez recibido o pedido telefónico, o prepara e o deixa no contedor refrixerado, e a continuación envíase un código QR ao cliente unha vez realizado o pago por Bizum. Deste xeito o cliente poderá acceder ao seu pedido no momento que precise, co produto en perfectas condicións.

Mariño animou á veciñanza a utilizar este pioneiro sistema, "que supón un novo impulso para consolidarse no distintivo de calidade de Mercados Excelentes, que abre as portas a novas axudas e a novas melloras importantes para o mercado".

O tenente de alcalde sinalou que a intención é "potenciar e dar a coñecer este aparello que vén a ser un novo valor engadido para o Mercado Municipal”. Con esta tecnoloxía "preténdese tamén achegar á xente máis nova ao mercado e facilitarlle as compras ás persoas que non dispoñen de tempo", engadiu.

