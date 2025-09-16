A prisión los tres detenidos por su presunta implicación en la descarga de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

La titular del Juzgado de Muros, María Galindo, decretró este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres hombres de nacionalidad colombiana detenidos el pasado sábado e investigados por su presunta implicación en la descarga de aproximadamente 3.600 kilos de cocaína en A Pobra.

La jueza apreció riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Están investigados por tráfico de drogas de especial gravedad por la cantidad y los medios empleados.

Los tres arrestados fueron trasladados a sede judicial en el mismo furgón policial poco antes de las dos de la tarde y estuvieron representados por sendos abogados de oficio. En su comparecencia ante la jueza se acogieron a su derecho a no declarar.

Poco antes de las cuatro de la tarde del pasado sábado 13, un particular comunicó a la Policía Local pobrense que había tres personas aparentemente perdidas en la zona de Virxe do Monte, y una patrulla se desplazó de inmediato al lugar.

Suso Souto

Los tres individuos portaban mochilas, tenían acento sudamericano y explicaron que eran peregrinos y que se habían perdido. En efecto, el lugar en el que se encontraban está desviado del Camino de Santiago.

Sin embargo, a los agentes les saltaron las alarmas ante varios indicios de sospecha: sus relatos eran incoherentes, tenían los zapatos mojados y embarrados y en el interior de sus mochilas los tres llevaban ropas mojadas y con salitre del agua de mar. No aclararon con coherencia de dónde venían ni qué ruta seguían y no sabían ni en qué localidad se encontraban.

Cuando los agentes descubrieron que no tenían sus pasaportes en regla, contactaron con la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, recibiendo indicaciones de trasladarlos a esas dependencias.

Unas horas antes, en torno a las seis de la madrugada del sábado, la Policía Nacional había intervenido en la travesía de A Pobra un alijo de 1.500 kilos de cocaína procedente de una descarga que se acababa de llevar a cabo en la playa de Cabío.

Los narcos iban en dos vehículos, con sendos remolques y, para poder huir y obstaculizar la persecución policial, realizaron maniobras en zig-zag a gran velocidad con uno de los coches para provocar el vuelco de uno de los remolques, en el que había unos ochenta fardos de cocaína.

El domingo por la tarde, la Policía Local de A Pobra localizaba en un solar abandonado los 85 fardos con aproximadamente 25 kilos de cocaína cada unocon los que habían logrado huir los narcos.

Así pues, el alijo supera los 3.600 kilos de cocaína.

Según pudo saber este diario, el operativo policial desplegado el sábado en A Pobra se enmarca en una investigación abierta por el Juzgado de Muros tras recibir varias denuncias relativas a tráfico de drogas en la zona. Por este motivo, los tres detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Muros, que dirige las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional (agentes de las comisarías de Ribeira y de Vigo).