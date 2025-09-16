Teresa Villaverde renuncia a la Alcaldía de Lousame: esto es lo primero que quiere hacer ahora

La alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde Pais (PP) convocó para este jueves a las siete de la tarde un pleno extraordinario y urgente en el que comunicó su renuncia a la Alcaldía «por motivos estrictamente personales».

Este jueves al mediodía se celebrará el pleno en el que tomará posesión su sucesor, Esteban Ares García, teniente de alcaldesa y edil de Economía, Facenda e Tramitación Administrativa.

Hasta entonces, Villaverde mantendrá su acta de edil y, con posterioridad, renunciará a ella para iniciar el proceso por el que será sustituida en la Corporación por la siguiente persona de la lista del PP que acepte el cargo.

Esteban Ares entrega un ramo de flores a Teresa Villaverde. / Cedida

Villaverde deja la política local tras 22 años en la Corporación (14 de ellos como alcaldesa, siempre con mayoría absoluta).

En su discurso de despedida agradeció a los vecinos «la confianza depositada en la candidatura del PP que, una vez mas, resultó ser la más votada en las pasadas elecciones municipales».

Acto seguido, tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros del Gobierno: «Me siento orgullosa de pertenecer a este equipo y de tener la oportunidad de participar activamente con él en la gestión política de la vida municipal», señaló.

Asimismo, agradeció a la oposición «el clima de respeto y colaboración» y al personal municipal «su colaboración y la paciencia que me demostraron; sin su ayuda no me sería posible hacer mi trabajo estos 14 años».

Una gestión «con aciertos y errores, pero siempre pensando en el bien común», apuntó Villaverde Pais, quien evitó hacer una relación de obras o servicios puestos en marcha durante las tres legislaturas y media en las que gobernó el Concello de Lousame con mayoría absoluta.

Villaverde saludando a Santiago Freire, quien, además de haber sido alcalde de Noia, también lo fue de Lousame. / Cedida

«Trabajamos en equipo, dedicando esfuerzos, creando ilusiones y haciendo realidad muchos de los proyectos comprometidos con nuestros vecinos y vecinas legislatura tras legislatura», dijo.

En este sentido, reconoció que «son muchas las actuaciones llevadas a cabo en estos años, todas ellas gracias al gran trabajo realizado por todos los miembros del Gobierno, de todos los trabajadores públicos y de la colaboración encontrada en los colectivos y en la ciudadanía en general». Finalmente, quiso hacer una mención especial «a todo el voluntariado».

«Seguiré trabajando por mi pueblo como una más en aquellas cuestiones que contribuyan a seguir avanzando y mejorando como comunidad», dijo Villaverde, quien por la mañana había asistido a la primera sesión de los talleres de memoria (un programa gratuito en el que están anotadas más de 60 personas), donde dijo que una de las primeras cosas que hará tras dejar la Alcaldía es anotarse como voluntaria sénior.

Fuentes del Partido Popular indicaron que la renuncia de Villaverde "estaba pactada desde hace tiempo" y agradecieron su trabajo al frente del Gobierno local, calificándola como "referente como alcaldesa y como representante a nivel educativo".

Asimismo, las mismas fuentes indicaron a Europa Press que el partido "refrenda y está de acuerdo con la propuesta sobre su sucesor". Una propuesta "hablada desde hace tiempo".

Entre los objetivos que se había fijado Villaverde tras el pleno de investidura figuraban el acondicionamiento de núcleos rurales, la ejecución de mejoras en las infraestructuras o la extensión de la cobertura de redes móviles y la fibra 5G a todo el territorio municipal.

Villaverde deja un amplio legado, en el que destacan la puesta en marcha del centro de día, el aglomerado de la principal vía que vertebra el municipio o la consolidación de los servicios sociales y el de voluntariado.

Deja encaminadas la renovación del césped del campo de Olisende, la declaración del Monte de San Mamede como Punto de Interese Local y la publicación de un libro de cantigas del padre López Calo. Confía en que Cernadas de Castro sea homenajado el Día das Letras Galegas de 2027.