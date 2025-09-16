POLÍTICA MUNICIPAL
Teresa Villaverde renuncia al cargo de alcaldesa de Lousame por motivos "estritamente persoais"
Su renuncia se hará efectiva esta tarde en un pleno extraordinario urgente
La alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde (PP), renunciará esta tarde a su cargo por motivos "estritamente persoais". Lo hará en un pleno extraordinario urgente, convocado para las 19.00 horas.
Villaverde lleva 22 años formando parte de la Corporación municipal, de los cuales 14 ejerciendo como alcaldesa y siempre con mayoría absoluta.
Su puesto será ocupado por el número 2 del PP, primer teniente de alcaldesa y concejal de Economía e Facenda, Esteban Ares García, quien tomará posesión como nuevo alcalde de Lousame en un pleno que se celebrará el jueves al mediodía.
