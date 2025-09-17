Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A ANPA Santa Uxía de Ribeira manterá as caceroladas para pedir o nomeamento dun titor

Recollerán firmas de apoio e presentarán unha moción no pleno

Concentración de pais e representantes municipais diante do CEIP O Grupo, de Ribeira.

Concentración de pais e representantes municipais diante do CEIP O Grupo, de Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A asemblea aberta convocada pola ANPA Santa Uxía do CEIP O Grupo, de Ribeira, á que se sumaron representantes dos catro partidos políticos con representación na Corporación local, acordou manter as concentracións-caceroladas todos os luns ás 11.30 horas na porta principal do colexio para que se nomee un profesor titor para o grupo de 3º B de Primaria.

Ademais, recollerán sinaturas de apoio nos comercios de Ribeira para enviar ao conselleiro de Educación e presentarán unha moción no pleno ordinario de setembro, o luns 29 de setembro, para recabar o apoio da Corporación Municipal.

As nais e pais do referido grupo de 3º B enviaron tamén á xefatura e inspección de Educación un escrito propio asinado por todas as familias dese curso.

"Manteremos estas e outras medidas e actos de protesta o tempo que faga falta ata que teñamos a única solución admisible: o nomeamento do titor que precisa o centro para este curso", afirma Unai González, presidente da ANPA Santa Uxía.

