TRÁFICO
Herido un conductor tras volcar su coche en Ribeira
El accidente se produjo en el lugar de Fafián
Ribeira
Un conductor resultó herido y fue trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza tras volcar el coche que conducía cuando circulaba por el lugar de Fafián, en el municipio de Ribeira. El vehículo colisionó previamente contra un muro de cierre.
Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos de los parques provinciales de Ribeira y Boiro, así como voluntarios de Protección Civil y efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
