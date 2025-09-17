Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de 1.600 firmas para que a Xunta restitúa o servizo de pediatría en Carnota

O BNG presentou as sinaturas no Parlamento de Galicia

Oscar Insua, esquerda, Primitivo Pedrosa, centro, e Nando Siaba presentando as sinaturas no Parlamento.

Oscar Insua, esquerda, Primitivo Pedrosa, centro, e Nando Siaba presentando as sinaturas no Parlamento. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Carnota

O dirixente do BNG de Carnota e candidato á alcaldía, Primitivo Pedrosa, xunto co deputado do grupo nacionalista, Oscar Insua, e o responsábel local da formación, Nando Siaba, presentaron no Parlamento galego máis de 1.600 sinaturas recollidas entre a veciñanza nos últimos meses para reclamar que a Xunta de Galiza provea a praza de pediatría no centro de saúde do municipio de forma urxente, cun profesional médico especialista, así como a restablecer o servizo de enfermería pediátrica.

Os nacionalistas sinalaron que desde hai máis dun ano, os pais e nais de Carnota veñen denunciando a falla do servizo médico de pediatría no municipio, sen que a día de hoxe se cubrira dita praza pola Consellaría de Sanidade. “Trátase dun servizo moi importante, que atendía as revisións de idade, curas e vacinas dos nenos e nenas en idade infantil”, indican. A falta de cobertura dun pediatra en Carnota "obriga aos familiares das crianzas a desprazarse ata Muros, onde agora o servizo está aínda máis abandonado polo Sergas”, subliñan.

A formación nacionalista subliñou que o Goberno galego non tivo en conta a ausencia de pediatra en Carnota no recente concurso que o Sergas impulsou para cubrir as chamadas prazas de difícil de cobertura en diversos municipios, condenando ao centro médico carnotá a seguir sen o servizo.

Ademais, o BNG de Carnota lembrou que a problemática xa foi levada ao Parlamento galego en abril, pero a proposta foi rexeitada polo PP, para exixir a recuperación inmediata dos servizos de pediatría e enfermaría pediátrica no centro de saúde carnotán.

Pola súa banda, Primitivo Pedrosa manifestou que “entregamos as sinaturas no Parlamento para que a Xunta teña en conta dunha vez por todas da demanda da veciñanza dun servizo que é esencial para o noso concello, e imos seguir apoiando aos pais e nais nesta reivindicación que ademais de xusta é necesaria”.

O representante do BNG de Carnota reclamou que “o Sergas debe restabelecer de xeito urxente e inmediato o servizo de pediatría no concello; xa estamos fartos de que os municipios rurais esteamos abandonados polo Goberno galego”.

