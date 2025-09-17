SERVIZOS
Noia reabre a oficina de información ao consumidor
O alcalde, Fran Pérez, asegura que levaba cinco anos inactiva
O alcalde de Noia, Fran Pérez, informou da reapertura da Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC), un servizo «que permanecera pechado durante os últimos cinco anos e que agora volve estar dispoñible grazas á reorganización dos servizos municipais levada a cabo polo novo goberno local».
A partir desta semana, ofrecerá atención personalizada ás persoas consumidoras, así como a tramitación de reclamacións e denuncias ante o Instituto Galego de Consumo. Está ubicada no primeiro andar do concello, e atenderá de luns a venres de 9.00 a 13.00 horas.
O rexedor destaca que “con esta reapertura recuperamos un servizo fundamental que Noia levaba demasiado tempo sen ter, e que permite ofrecer á veciñanza unha canle directa de defensa dos seus dereitos como persoas consumidoras”.
A posta en marcha deste servizo, engade, "reforza o compromiso do Goberno de Noia cunha administración máis próxima, accesible e útil para a cidadanía".
