CONVENIO

Portos colabora con Amicos en proxectos de sostibilidade

Avalían tamén propostas de conservación, economía verde e azul

O presidente de Portos, á esquerda, co representante de Amicos.

O presidente de Portos, á esquerda, co representante de Amicos. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, e directivos da asociación Amicos, que presta atención ás persoas con discapacidade intelectual, sentaron as bases para a sinatura dun futuro convenio para actuacións conxuntas.

En concreto, o presidente de Portos de Galicia interesouse polos proxectos que desenvolve a asociación en materia de restauración e sostenibilidade ambiental e que serían aplicables ás dársenas autonómicas.

Así mesmo analizáronse propostas de conservación, economía verde e azul e participación comunitaria que poden desenvolverse nos portos galegos por parte dos asociados de Amicos.

