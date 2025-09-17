CONVENIO
Portos colabora con Amicos en proxectos de sostibilidade
Avalían tamén propostas de conservación, economía verde e azul
Ribeira
O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, e directivos da asociación Amicos, que presta atención ás persoas con discapacidade intelectual, sentaron as bases para a sinatura dun futuro convenio para actuacións conxuntas.
En concreto, o presidente de Portos de Galicia interesouse polos proxectos que desenvolve a asociación en materia de restauración e sostenibilidade ambiental e que serían aplicables ás dársenas autonómicas.
Así mesmo analizáronse propostas de conservación, economía verde e azul e participación comunitaria que poden desenvolverse nos portos galegos por parte dos asociados de Amicos.
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Vegalsa-Eroski inaugura en Santiago su mayor Cash Record
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Uno de los pueblos más bonitos de Galicia busca nuevos vecinos con ofertas de trabajo y viviendas baratas: a 1 hora de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Desmantelan una red que extorsionaba a empresarios en Boiro
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54