POLÍTICA
Esteban Ares: "Lousame abre una nueva etapa de continuidad y de renovación"
Tomó posesión como nuevo alcalde en sustitución de Teresa Villaverde
José Manuel Ramos - E. P.
Esteban Ares, del PPdeG, es ya el nuevo alcalde de Lousame tras tomar esta mañana posesión del cargo después de la renuncia de la hasta ahora regidora, Teresa Villaverde, que renunció por motivos personales.
Ares ha manifestado que asume esta responsabilidad con "humildad y vocación de servicio público" con la intención de "escuchar a los vecinos". Señaló además que "Lousame abre una nueva etapa de continuidad y de renovación", en referencia al legado recibido y la forma de trabajar en esta etapa.
Anuncio que su gobierno trabajará para que el municipio sea un referente en distintos ámbitos. Destacó además el "listón alto" que deja su antecesora, y su objetivo es "continuar con el trabajo" iniciado por ella.
Entre los principales objetivos, Ares resaltó el acondicionamiento de núcleos rurales, acometer mejoras en las infraestructuras o extender la cobertura de redes móviles y llevar la fibra 5G a todo el territorio municipal.
