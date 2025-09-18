Malestar en Muros por el mal estado del acceso a una vivienda de Ancoradoiro

Dos vecinas que residen en Ancoradoiro (Muros) demandan una solución al mal estado de la vía de acceso a su vivienda y aseguran que «llevamos más dos años pidiendo, sin éxito, una solución al Concello».

Se trata de una pista de tierra, de unos cien metros de longitud, que es el único acceso a la casa y que, según las denunciantes, se encuentra en muy mal estado y dificulta el tránsito rodado, «incluso a pie, sobre todo en invierno, ya que los profundos baches se llenan de agua». Además, una de las afectadas tiene problemas de movilidad, lo que agrava aún más el problema.

Una de las afectadas intentando sortear los baches. / Cedida

Aseguran que, tras varias reuniones con la alcaldesa, «la respuesta es siempre la misma, que se trata de una zona incluida en la zona de Red Natura y que no se puede actuar».

Ante la insistencia, añade, «vinieron una vez a allanar el camino, pero aún quedó peor, con tubos al aire y piedras levantadas, debido a lo cual rasqué dos veces el coche», afirma una de las afectadas. Prueba del mal estado, añade, es que "los operarios del GES no quisieron pasar por el camino cuando vinieron a retirar unas bobinas arrastradas por el mar a la zona, por miedo a que se les enterrase el camión".

Tuberías a la vista y piedras levantadas en el acceso a la vivienda. / Cedida

«Solo pedimos un acceso digno para nuestra vivenda. Es un derecho fundamental», añade. Subraya que se trata de un «camino público», por el que transitan numerosos turistas que van a la playa y a pescar a la zona, por lo que no entienden como no es posible arreglarlo. Además, añade, «no hay iluminación pública, a pesar de que, como todos, pagamos impuestos, la tasa de recogida de la basura y el IBI».

Por otra parte, señala que, «hace unos días se anunció una importante inversión de 1,1 millones de euros para mejoras viarias, pero nuestro camino no figura en ese plan», lamenta.

Red Natura

Al respecto, la alcaldesa de Muros, María Lago, asegura que la vivienda está emplazada «en plena Rede Natura, e o camiño non se pode asfaltar». Señala que «fomos varias veces para achandar a pista dentro do que se pode, e pouco máis podemos facer».

Respecto a que otras vías similares de la zona sí están asfaltadas, la regidora indica que «foron arranxadas antes da declaración da Rede Natura, alá polos anos oitenta».