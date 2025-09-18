Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcha solidaria contra o cancro polas rúas de Noia

Será o sábado, día 20, e partirá ás 17.00 horas da Alameda

Andaina Cancro Noia celebrado o pasado ano polas rúas da vila. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O vindeiro sábado 20 de setembro, a vila noiesa volverá amosar a súa solidariedade coa tradicional andaina Noia en marcha contra o cancro, unha cita xa consolidada no calendario local que ten como obxectivo a recadación de fondos para a investigación.

A marcha dará comezo ás 17.00 horas dende a Alameda, cun percorrido de 3 quilómetros que transcorrerá polo casco histórico e o paseo marítimo antes de voltar ao punto de partida.

A participación ten un custe de 8 euros para adultos e 5 euros para nenos e nenas ata 12 anos. Ademais, aquelas persoas que non poidan asistir dispoñen da opción de colaborar a través do Dorsal Solidario, dispoñible na web oficial. A recollida de dorsais e camisetas poderá realizarse o mesmo día 20 de setembro, de 11.00 a 16.30 horas na Alameda.

Na presentación do evento estiveron presentes representantes de Noia Histórica e da Asociación Española contra o Cancro (AECC), entidades colaboradoras na organización da actividade.

concelleira de Deportes, Sandra González, destacou "o traballo das voluntarias que fan posible esta marcha" e fixo un chamamento á cidadanía "para participar nunha iniciativa que combina saúde, unión e compromiso social fronte a unha enfermidade que nos afecta a todas e todos”.

Con esta andaina, "Noia reafirma o seu compromiso cunha causa que precisa do esforzo colectivo, convertendo cada paso nun xesto de esperanza", engadiu.

