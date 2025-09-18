Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDADE

A Xunta inviste 200.000 € en catro mesas cirúrxicas para o Hospital de Barbanza

O novo equipamento é adaptable a múltiples especialidades

A Xunta reforzará o equipamento do Hospital do Barbanza.

A Xunta reforzará o equipamento do Hospital do Barbanza. / Suso Souto

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Xunta publicou no Portal de Contratos de Galicia a licitación, por 218.197,13 euros, do subministro e instalación de catro mesas cirúrxicas para o Hospital Público de Barbanza.

O Servizo Galego de Saúde adquirirá un novo equipamento adaptable a múltiples especialidades, con sistemas de accionamento avanzados, maior capacidade de carga, opcións de posicionamento precisas e compatibilidade cunha ampla gama de accesorios para as operacións que se realizan no hospital comarcal.

As mesas cirúrxicas adaptaranse ás distintas especialidades que conviven no bloque cirúrxico do Hospital Público de Barbanza e deberán ser instaladas nun máximo de dous meses a partir da formalización do contrato.

As empresas interesadas nesta licitación dispoñen de prazo para presentar as súas ofertas ata o 3 de outubro.

