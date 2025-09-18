SANIDADE
A Xunta inviste 200.000 € en catro mesas cirúrxicas para o Hospital de Barbanza
O novo equipamento é adaptable a múltiples especialidades
A Xunta publicou no Portal de Contratos de Galicia a licitación, por 218.197,13 euros, do subministro e instalación de catro mesas cirúrxicas para o Hospital Público de Barbanza.
O Servizo Galego de Saúde adquirirá un novo equipamento adaptable a múltiples especialidades, con sistemas de accionamento avanzados, maior capacidade de carga, opcións de posicionamento precisas e compatibilidade cunha ampla gama de accesorios para as operacións que se realizan no hospital comarcal.
As mesas cirúrxicas adaptaranse ás distintas especialidades que conviven no bloque cirúrxico do Hospital Público de Barbanza e deberán ser instaladas nun máximo de dous meses a partir da formalización do contrato.
As empresas interesadas nesta licitación dispoñen de prazo para presentar as súas ofertas ata o 3 de outubro.
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino