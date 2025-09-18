MEDIO AMBIENTE
A Xunta require a Costas unha valoración dos riscos de contaminación no lugar da Ribeiriña na Pobra
As analíticas detectaron unha afección por hidrocarburos na zona
A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, vén de remitir á Demarcación de Costas de Galicia (Dirección General de la Costa y el Mar, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) un requerimento para que realice unha valoración detallada de riscos respecto da contaminación detectada nas inmediacións da antigua fábrica La Onza de Oro, no lugar da Ribeiriña (A Pobra do Caramiñal). A documentación deberá ser presentada nun prazo máximo de tres meses, a partir do día seguinte á recepción da notificación.
O requerimento remitido a Costas é consecuencia dos resultados arroxados pola investigación analítica levada a cabo, a instancias da Xunta de Galicia, por este organismo dependente do Estado.
Froito da devandita investigación, que tivo lugar entre maio e xuño, Costas recoñece que se detectou unha afección por hidrocarburos, tanto no chan como na auga subterránea, por riba dos valores de referencia. O Goberno central xa recoñecera a existencia do problema ao designar A Ribeiriña como unha das denominadas “zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil”, susceptibles de axudas.
Dende a consellería sinalan que o apartado 5 do artigo 8º do Decreto 60/2009, de 26 de febrero establece que, cando concorran algunha das circunstancias do anexo IV do Real Decreto 9/2005, de 14 de enero (por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados), haberá de realizarse unha valoración detallada dos riscos que poidan existir para a saúde humana ou os ecosistemas.
Vertido detectado a comezos deste ano
A Consellería de Medio Ambiente salienta que "a Xunta de Galicia é a única administración que está desde o primeiro minuto traballando con dilixencia para resolver o vertido detectado no lugar da Ribeiriña a comezos deste ano".
Solicitou á Demarcación de Costas da Coruña información sobre as actuacións levadas a cabo polo Estado en 2022, de rexeneración do borde litoral e de retirada de hidrocarburos na parcela da antiga fábrica da Onza de Oro durante as obras.
Á vista do contido do informe, requiriuse ao Estado unha proposta de investigación analítica para coñecer o estado actual, e que procedese de forma inmediata a realizar os traballos necesarios para a contención da contaminación. Nunha primeira instancia, "Costas de Galicia contestou ao requerimento dunha investigación de xeito incompleto, polo que foi necesario remitir un segundo requerimento para subsanar deficiencias", subiñan dende Medio Ambiente.
Sen información do Concello da Pobra
En canto ao Concello da Pobra do Caramiñal, solicitouse informe sobre as medidas urbanísticas adoptadas, previstas ou en curso na zona; información sobre as actuacións ou medidas de seguridade realizadas respecto aos residuos detectados e sobre as accións destinadas a mitigar os riscos ambientais e protexer a salubridade pública; e copias dos informes técnicos, expedientes ou calquera outra documentación relevante. Nembargantes, "o Concello, a pesar de constituír unha obriga legal, non chegou a aportar a información solicitada", sinalan dende Medio Ambiente.
