El noiés Caetano Horta avanza a las semifinales del Campeonato del Mundo de Remo

El noiés Caetano Horta, junto a sus compañeros en cuatro scull Igor Teixidor, Jordi Jofre y Gonzalo García avanzan hasta la ronda de semifinales del Campeonato del Mundo de Remo que se está disputando en el Shanghai Water Sports Centre de la ciudad china.

Horta, Teixidor, Jofre y García marcaron un registro de 05:40.84 que les permitió ser terceros de su serie por detrás de Italia (5:38.09) y Ucrania (5:40.41). Ahora, será el martes, a partir de las 05:20 hora española, cuando competirán contra China, Alemania, República Checa, Gran Bretaña y Polonia, estos dos últimos actuales oro y bronce olímpicos respectivamente, con el objetivo de lograr uno de los tres primeros puestos que les den acceso a la Final A.