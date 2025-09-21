Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El noiés Caetano Horta avanza a las semifinales del Campeonato del Mundo de Remo

El martes, a partir de las 05:20 hora española, buscará junto a sus compañeros Igor Teixidor, Jordi Jofre y Gonzalo García, el objetivo de lograr uno de los tres primeros puestos que les den acceso a la Final A

El noiés Caetano Horta, junto a sus compañeros en cuatro scull Igor Teixidor, Jordi Jofre y Gonzalo García

El noiés Caetano Horta, junto a sus compañeros en cuatro scull Igor Teixidor, Jordi Jofre y Gonzalo García / Cedida

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

El noiés Caetano Horta, junto a sus compañeros en cuatro scull Igor Teixidor, Jordi Jofre y Gonzalo García avanzan hasta la ronda de semifinales del Campeonato del Mundo de Remo que se está disputando en el Shanghai Water Sports Centre de la ciudad china.

Horta, Teixidor, Jofre y García marcaron un registro de 05:40.84 que les permitió ser terceros de su serie por detrás de Italia (5:38.09) y Ucrania (5:40.41). Ahora, será el martes, a partir de las 05:20 hora española, cuando competirán contra China, Alemania, República Checa, Gran Bretaña y Polonia, estos dos últimos actuales oro y bronce olímpicos respectivamente, con el objetivo de lograr uno de los tres primeros puestos que les den acceso a la Final A.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents