Entrevista | Francisco Pérez Alcalde de Noia
"Estamos poñendo orde na xestión do Concello. Queremos feitos e non fotos»
Con moitas frontes abertas, pero tamén coa ilusión de situar a Noia no lugar que merece, o Goberno do PSOE e a Marea Cidadá afronta un inicio de curso político no que a prioridade será normalizar a situación económica e administrativa do municipio e garantir os servizos básicos
Apenas mes e pico despois da moción de censura que lle deu a Alcaldía, o rexedor e o seu equipo traballan xa nos orzamentos do ano que vén.
Con que se queda deste mes e pico de goberno?
Foi un mes duro. O personal municipal traballou moi intensamente para reverter unha situación moi complicada e quérollo agradecer. E tamén o noso equipo, cunha entrega absoluta. Con moito traballo estamos empezando a poñer un pouco de orde nas cuestións municipais.
Esperaban máis colaboración no traspaso de poderes?
Aquí había unha intención de buscar a parálise administrativa e económica do Concello por parte do goberno saínte. Houbo cero colaboración e cero traspaso de poderes. De feito, aínda estamos pelexando por recuperar algunhas redes sociais do Concello.
Moitos cidadáns infórmanse a través delas...
Efectivamente, é unha canle de comunicación fundamental e están limitando o noso dereito como goberno e os dereitos dos cidadáns a estar informados.
A día de hoxe, cal é a situación económica do Concello de Noia?
Hai un millón de euros de facturas que non teñen ningún tipo de consignación presupostaria nin ningún tipo de fiscalización. Isto denota que había unha contabilidade paralela do Concello, que saltou á luz ante o cambio de goberno e o temor dos proveedores a quedar sen cobrar. E iso é algo que nós xa tiñamos denunciado cando diciamos que os orzamentos do 2024, que están prorrogados, non se axustaban á realidade.
Que vai pasar con esas facturas?
Estamos traballando coa Intervención e chamando aos proveedores para identificar que realmente eses traballos están realizados, porque non hai nin sequera a conformidade do responsable político que encargou cada traballo. A xente cobrará, pero ao mellor non vai poder ser ata mediados do ano que vén, cando se aprobe o remanente e haxa disponibilidade de crédito. A realidade é que agora temos todas as partidas esgotadas. Non deixaron cartos nin para limpar os colexios.
Perigan os salarios dos traballadores municipais?
Non, os salarios e os subministros de luz e demais non perigan. Que conste que no pleno do mes anterior, estando aínda na oposición, aprobamos dúas partidas con cargo ao remanente para garantir precisamente os soldos e os subministros e para pagar as festas de Noia. Estamos facendo malabares para atopar fórmulas que permitan sacar adiante os servizos.
Nesa tarefa van contar tamén co concelleiro non adscrito Luis Alamancos, que entra no Goberno pero sen cobrar...
Moitas veces en política traballamos por levantar a vila porque a queremos moito e cremos que no ocupa o lugar que debera neste momento. Toda axuda nos fai falta e el é un concelleiro máis.
Parece que a sintonía é boa e para as eleccións non queda tanto. Xa falaron da posibilidade de compartir candidatura?
Temos moito traballo por diante antes de pensar nas eleccións (risas).
E coa Marea, está ben engraxado o pacto de goberno?
Si, está ben engraxado coa Marea e tamén co BNG. Aínda que o Bloque non entrou no equipo de goberno, é unha posibilidade que ten aberta. A pesar da nosa independencia ideolóxica, as nosas políticas converxen no básico.
Foi asumir a Alcaldía e alertar de que Noia podería quedar sen auga. Está resolto ese asunto?
Foi un dos problemas grandes que nos atopamos e que fomos capaces de resolver. Estivemos a un fío de quedar sen auga e en plenas festas. O concelleiro Abel Pan estivo practicamente sen durmir e os traballadores do servizo de augas fixeron tamén un esforzo considerable. Neste momento estamos máis ou menos estabilizados.
E para os vindeiros meses cales van ser as prioridades?
Poñer orde na xestión administrativa e económica do Concello, garantir os servizos básicos da poboación, levar a cabo as licitacións de POS que quedaron pendentes, e xa estamos empezando a traballar nos orzamentos do 2026. Este ano imos sufrir un pouquiño para entrar con garantías económicas no vindeiro exercicio. É necesario que a xente saiba que o Goberno anterior non deixou cubertos determinados compromisos que tiña.
Está na axenda do Goberno de Noia o dragado da dársena?
É un tema que temos en axenda, pero moi abaixo da cesta, porque é un asunto moi complicado e a nosa prioridade, antes de falar de grandes proxectos, é o día a día. Queremos ser prudentes con este asunto, porque a xente está farta de promesas que acaban en nada. Nós queremos feitos e non fotos.
Aínda queda para o desdobramento do corredor en autovía, pero antes dicía que Noia non ocupa o lugar que merece. Esa obra pode cambiar as cousas...
Noia ten 800 anos de historia e ten a súa propia identidade. Teno todo e, por desgraza, parece que non ten nada. A ver se somos quen de iniciar a cinética de colocala onde corresponde e que deixe de ser a eterna promesa.
