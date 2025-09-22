AXUDAS
Boiro destina 9.750 euros a premiar o esforzo dos deportistas federados
Convocou unha nova edición de bolsas para promocionar o deporte
O Concello de Boiro convoca unha nova edición das bolsas a deportistas federados do municipio cunha dotación total de 9.750 euros. O prazo de presentación de solicitudes abrirá este martes 15 de xullo e durante un prazo de dez días hábiles.
O obxectivo é recoñecer o esforzo e dedicación que leva a aparellada a practica deportiva de moitos dos deportistas do municipio para progresar nas súas respectivas modalidades. Esta liña de axudas forma parte das distintas accións que o Concello de Boiro leva a cabo para promoción e difusión do deporte.
Para participar desta convocatoria será necesario estar empadroado en Boiro; ter entre 9 e 23 anos a 31 de decembro de 2024; contar con licencia federativa; ter participado na tempada anterior en campionatos oficiais de Galicia, España ou nivel superior, convocatorias das seleccións galega ou española, probas oficiais de nivel competitivo igual ou superior a campionatos galegos ou campionatos de ligas oficiais absolutos; e non sufrir sanción ou descalificación.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles a contar dende este martes 15 de xullo. As bases da convocatoria e toda a información está dispoñible na web municipal.
