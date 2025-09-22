DIVULGACIÓN
A maternidade será o eixo das xornadas Muller e Saúde de Ribeira
Celebraranse todos os venres do mes de outubro na Casa da Xuventude
A terceira edición das Xornadas Muller e Saúde de Ribeira, que se celebrará do 10 ao 31 de outubro na Casa da Xuventude, estará centrada na maternidade.
Foi presentada pola concelleira de Educación e Formación, Cruz Rivadulla, xunto á asesora legal do CIM (Centro de Información á Muller), Dolores Crujeiras. O programa vaise desenrolar durante todos os venres do mes de outubro e constará de catro sesións.
A primeira estará dedicada á maternidade –o embarazo e parto–, a segunda ao puerperio –coidados para a recuperación física e emocional da nai–, a terceira á lactancia materna e os coidados do recén nado, e a cuarta centrarase na depresión posparto, co fin de identificar, prever e poder tratala.
Rivadulla salientou que «é un tema que debemos tratar, porque moitas veces damos por suposto que o proceso é algo natural pero moitas veces as nais encóntranse con dificultades e dúbidas que poderán despexar nestas sesións enfocadas nun principio para todas as mulleres preferentemente, e tamén poderán asistir homes que vaian ser pais».
Crujeiras valorou que o obxectivo deste programa é «promover a saúde das mulleres e aumentar a súa calidade de vida». Para iso o programa facilitará ferramentas para que as mulleres se empoderen.
