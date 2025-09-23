Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEATRO

O Festival Internacional Amador de Galicia recala en Ribeira

Do 27 de setembro ao 16 de novembre achegará unha revisión crítica dos clásicos

Antía Alberte, terceira esquerda, e Natividade González, cuarto, na presentación do festival.

Antía Alberte, terceira esquerda, e Natividade González, cuarto, na presentación do festival. / C. Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Festival Internacional Amador de Galicia comeza a súa andaina en Ribeira cunha variada programación que achegará unha revisión crítica dos clásicos a través de diversas compañías.

A programación teatral desenvolverase entre o 27 de setembro e o 16 de novembro e foi presentada por Natividade González, deputada de Cultura da Deputación da Coruña; Antía Alberte, concelleira de Cultura do Concello de Ribeira; xunto a David Vázquez e Javier Fernández da Federación de Teatro Afeccionado de Galicia.

O festival comezará o sábado, día 27, con Denigrantes Comediantes (Nigrán) coa obra Amareite ata que te odie. O 4 de outubro EntreCajas Fusión Teatro (Santander) presentará Soños do Mar Negro; o día 5, Noite Bohemia (A Coruña) traerá A Casa de Bernarda Alba; o día 12 Cardume Teatro (A Coruña) porá en escena As galas do defunto; e o día 16 pechará o festival Thiassos Teatro (Universidade de Coimbra, Portugal) coa obra Helena.

A deputada Natividade González definiu a Ribeira coma «un epicentro cultural de moitísimos espectáculos que se fan ao longo do ano». A deputada salientou ademais a gran variedade de compañías de diferentes lugares.

