TEATRO
O Festival Internacional Amador de Galicia recala en Ribeira
Do 27 de setembro ao 16 de novembre achegará unha revisión crítica dos clásicos
O Festival Internacional Amador de Galicia comeza a súa andaina en Ribeira cunha variada programación que achegará unha revisión crítica dos clásicos a través de diversas compañías.
A programación teatral desenvolverase entre o 27 de setembro e o 16 de novembro e foi presentada por Natividade González, deputada de Cultura da Deputación da Coruña; Antía Alberte, concelleira de Cultura do Concello de Ribeira; xunto a David Vázquez e Javier Fernández da Federación de Teatro Afeccionado de Galicia.
O festival comezará o sábado, día 27, con Denigrantes Comediantes (Nigrán) coa obra Amareite ata que te odie. O 4 de outubro EntreCajas Fusión Teatro (Santander) presentará Soños do Mar Negro; o día 5, Noite Bohemia (A Coruña) traerá A Casa de Bernarda Alba; o día 12 Cardume Teatro (A Coruña) porá en escena As galas do defunto; e o día 16 pechará o festival Thiassos Teatro (Universidade de Coimbra, Portugal) coa obra Helena.
A deputada Natividade González definiu a Ribeira coma «un epicentro cultural de moitísimos espectáculos que se fan ao longo do ano». A deputada salientou ademais a gran variedade de compañías de diferentes lugares.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo