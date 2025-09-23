SERVIZOS
O Fogar Amicos de Boiro acollerá 30 persoas máis con discapacidade intelectual
A Xunta de Galicia aporta 1,2 millóns de euros para as obras de ampliación
As obras de ampliación do Fogar Amicos, de Boiro, atópanse na recta final e prevese que o espazo esté operativo de cara a 2026. Trátase dun paso máis co que a entidade pretende adoptar un novo modelo de residencia, que continúe o camiño de fogar e mellore o servizo. Permitirá crear trinta novas prazas, que se sumarán ás 37 coas que conta actualmente.
Albergará 26 dormitorios individuais, cadanseu cun aseo adaptado, así como varios espazos comúns e os servizos necesarios para a máxima comodidade das persoas con discapacidade intelectual, en especial daquelas con grandes necesidades de apoio.
O Fogar Amicos é un recurso de vivenda temporal ou permanente, dependendo das necesidades de cada usuario, para persoas con discapacidade intelectual que necesitan un apoio integral, continuado, persoal e multidisciplinar. Para iso, un equipo de profesionais ofrécelle unha atención individualizada as 24 horas do día durante os 365 días do ano.
Dende Amicos decidiuse emprender esta ampliación debido á alta demanda dun servizo destas características na zona.
A directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta, Begoña Abeijón, supervisou este martes as obras na compaña da presidenta de Amicos, Esther Vidal, e o director xeral da asociación, Xoán España.
Begoña Abeijón destacou que «este é como o noso segundo fogar. Dende a Xunta cremos firmemente en Amicos, no seu traballo e na forma na que apoian ás persoas con discapacidade. Tamén en como traballan para integralas na comunidade, a través de proxectos de primeiro nivel, como os medioambientais de restauración de fondos mariños que coñecemos este verán, pero tamén os de fomento da vida independente. Por iso terán o noso apoio, non só a nivel institucional senón tamén no económico».
Xoán España destacou que «esta obra é un proxecto moi ambicioso no que se inverteron moitos recursos». Así, a Consellería de Política Social aportará 1,2 millóns de euros divididos en tres anualidades.
Amicos tamén desenvolve varios proxectos financiados con fondos IRPF, «que nos permiten atender e prestar apoios a máis de oitenta persoas con discapacidade; dende programas tutelares a promoción de emprego, pasando por iniciativas de vida independente», subliñou o director xeral da entidade social.
