Hallan en buen estado a una octogenaria que había desaparecido en Rianxo

Susto en Rianxo. Vecinos, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local y Guardia Civil iniciaron la pasada noche un dispositivo de búsqueda de Josefina García, una vecina de 81 años, que había desaparecido en la tarde del martes. Afortunadamente, a las 5 de la madrugada fue localizada por un vecino, en buen estado. Posteriormente, ha sido trasladada al centro de salud para realizarle un chequeo médico.

La mujer, que reside en la calle Gudiños de la capital rianxeira, había sido visto por última vez a media tarde del martes. Al ver que no regresaba a casa y que sus familiares no conseguían localizarla se activó el dispositivo de búsqueda.

En el rastreo participaron, además de familiares y vecinos, voluntarios de Protección Civil de Rianxo, Catoira y Pobra do Caramiñal, así como agentes de la Policía Local y de la Guarda Civil.

Desde la Policía Local y de Protección Civil de Rianxo agradecen "a veciños e aos nosos compañeiros a súa implicación, e a todos aqueles que ofreceron a súa disposición e que ían sumarse esta mañá ao amplio operativo que estaba preparado".