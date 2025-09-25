SAONA OUTES
Os 11 detidos polo alixo de cocaína na Pobra pasan a diposición xudicial mañá en Muros
Son xa 14 as persoas arrestadas vinculadas co desembarco de 3.600 quilos de cocaína
As once persoas detidas o mércores nas comarcas do Barbanza e O Salnés vinculadas co alixo de máis de 3.600 quilos de cocaína incautados na Pobra do Caramiñal pasarán previsiblemente este venres a disposición da xuíza do Tribunal de Instancia de Muros.
A operación Saona Outes, levada a cabo por axentes da Unidade de Droga e Crime Organizado (UDYCO), en colaboración coa DEA norteamericana, suma xa 14 detidos, despois de que tres homes de nacionalidade colombinana foran arrestados o pasado día 14 de setembro na Pobra, e posteriormente trasladados a prisión por orden da xuíza titutar do Tribunal de Instancia de Muros.
O pasado mércores, os axentes realizaron 18 rexistros nos concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Noia, Outes, Cambados, Sanxenxo e Vilanova de Arousa, froito dos cales foron incautadas dúas planeadoras e diñeiro en efectivo. Entre os inmobles rexistrados figura un taller de embarcacións situado en Aldea Tragove (Cambados), vinculado cunha empresa de alugueres náuticos en Sanxenxo.
Os investigadores vinculan aos once arrestados o mércores cunha organización dedicada a preparar embarcacións para a descarga de alixos de droga na costa galega. Entre os detidos figuran un empresario de Vigo e outros profesionais vinculados ao sector da náutica.
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Liberan a un conductor atrapado tras estrellarse su coche contra un árbol en Teo