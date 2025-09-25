SERVIZOS
Agadea acollerá corenta persoas con alzhéimer e demencias no novo centro de día de Boiro
A Xunta de Galicia aporta 200.000 euros ao proxecto
A Xunta, a través dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp), apoia a construción do novo centro de atención diúrna impulsado pola Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos de Alzheimer e outras Demencias (Agadea) en Boiro.
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, achegouse ao municipio para coñecer de preto o proxecto Agadea Hábitat, iniciado este ano, e que está previsto que remate de executarse no vindeiro ano. Acompañouna o alcalde, José Ramón Romero.
A responsable autonómica situou esta iniciativa como exemplo do impacto transversal destas actuacións que, neste caso, supón un investimento de 725.000 euros cunha achega autonómica de 200.000 €, cofinanciados con fondos europeos.
O centro contará con servizos especializados e actividades inclusivas, con capacidade para atender a máis de 40 persoas maiores e con discapacidade ao ano. Tamén construirán seis apartamentos adaptados para turismo sostible para acoller a mais de 300 persoas en situación de vulnerabilidade.
Paquetes turísticos
Ademais, Agadea desenvolverá paquetes turísticos con actividades vencelladas ao patrimonio marítimo e a cultura mariñeira para valorizar o sector pesqueiro e acuícola así como a inclusión interxeracional. Marta Villaverde loou esta iniciativa que «une a cohesión social, a posta en valor do sector pesqueiro e o turismo sostible inclusivo. Deste xeito, contribúe a fortalecer a pesca conectandoa coa identidade mariñeira, á vez que ofrece un servizo social esencial para as familias con persoas con discapacidade, que padecen alzheimer ou outras demencias».
Tamén resaltou o traballo da entidade promotora desde a súa creación en 1994. Este proxecto é un dos 160 que foron aprobados este ano nos que a Xunta mobiliza 9,7 millóns. Uns recursos, salientou, « que teñen un importante papel nas comunidades costeiras, contribuíndo a dinamizar e diversificar as súas economías, a promover a inclusión social, e a crear emprego».
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación