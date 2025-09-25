Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRIMONIO

A escultura da Virxe da Guadalupe volverá 20 anos despois a presidir a praia de Tanxil

O alcalde, Julián Bustelo, agradece a boa vontada da familia Baltar

Julián Bustelo diante do espazo ao que regresará á escultura da Virxe da Guadalupe.

Julián Bustelo diante do espazo ao que regresará á escultura da Virxe da Guadalupe. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, anunciou hoxe que a escultura da Virxe de Guadalupe, obra de Francisco Asorey, volverá a presidir a praia de Tanxil, "xusto cando se cumpren 20 anos do momento no que foi retirada do cantil".

Unha recuperación será posible despois de asinar un acordo coa familia Baltar, "á cal quero agradecerlle a súa vontande para facer posible algo no que levamos tempo traballando e que por fin é unha realidade", afirma o rexedor.

Agora, o Concello levará a cabo unha serie de traballos previos, para que a "icónica escultura volva á praia de Tanxil, unha nova moi emocionante e agardada por moitos rianxeiros e rianxeiras", conclúe Bustelo.

