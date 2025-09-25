Un fallecido y quince detenidos: balance final de la reyerta entre dos familias en Ribeira

La Policía Nacional confirmó a EL CORREO que ha finalizado la investigación derivada de la reyerta que el pasado mes de julio enfrentó a dos familias, la cual acabó con un fallecido y quince detenidos tras una pelea multitudinaria en el entorno del centro recreativo de Artes, en Ribeira.

Dos de los detenidos, uno de cada familia, están en prisión. Se trata de Gaspar Bentos Montoya, hermano del fallecido quien, presuntamente, atropelló involuntariamente a la víctima, José Manuel Bentos, de 36 años, y de David Haag García, de la familia ribeirense de Los Borjas, acusado de agredir con un machete a un miembro de la familia de Los Bentos.

Los tres últimos arrestos se produjeron en el mes de agosto. Dos de ellos (padre e hijo), de la familia Borja, residen en Santa Comba, y el tercero, de la familia Bentos, es residente en Ponferrada. Los tres quedaron en libertad pero con la condición de investigados. Unas detenciones que se llevaron a cabo en base a las informaciones obtenidas por los agentes tras visualizar los numerosos vídeos existentes sobre la multitudinaria pelea.

Inicialmente, el día de la pelea, habían sido detenidas seis personas que habían huido del lugar de los hechos y que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad en la AP-9, a su paso por Teo. Tres días después, en Ribeira fueron arrestadas otras seis personas.

Más de 60 personas implicadas

Los hechos se produjeron el día 1 de julio cuando miembros de ambas familias participaban en una fiesta de pedida de mano, la cual acabó en una pelea multitudinaria en la que participaron más de sesenta personas, en la que usaron palos, barras de hierro, armas blancas y también sillas y mesas que había en la terraza del local.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se vieron obligados a efectuar disparos al aire para intentar poner fin al enfrentamiento, que se saldó con el fallecimiento de José Manuel Bentos, de 36 años, natural de Santiago y residente en Vilaxoán.

Además, otras diez personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital de Santiago, logrando finalmente recuperarse de las heridas sufridas.

Ahora deberá ser la Justicia quien fije las penas, si procede, a los investigados por los distintos delitos que se les imputan.