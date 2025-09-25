Operativo en Barbanza y Salnés: suben a 14 los detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

La investigación abierta a raíz del alijo de más de 3.600 kilos de cocaína incautados la pasada semana en A Pobra do Caramiñal suma ya 14 detenidos, once de ellos arrestados ayer durante un operativo policial de gran envergadura desarrollado en las comarcas de O Salnés y Barbanza, con la participación de agentes de la Policía Nacional y de la DEA estadounidense.

La operación Saona Outes se saldó con 18 registros, durante los cuales los agentes incautaron dos planeadoras y dinero en efectivo. Uno de los registros se llevó a cabo en un taller náutico de Tragove (Cambados) y, presuntamente, los arrestados forman parte de una organización dedicada a preparar embarcaciones para la descarga de alijos de droga en la costa gallega. Entre los detenidos figuran un empresario de Vigo y otros profesionales de la náutica.

Según ha transcendido, los agentes actuaron de forma simultánea en varios municipios de la ría de Arousa (Cambados, Sanxenxo y Vilanova de Arousa), así como en Ribeira, Outes, Noia y A Pobra.

Desde la Policía Nacional aseguran que se trata de una operación bajo secreto de sumario, decretado por el Juzgado número 1 de Muros que investiga la causa. La investigación continúa abierta, con el fin de identificar a las personas que lograron huir, y que fueron identificadas parcialmente mediante la matrícula de un vehículo.

Primeras detenciones

Cabe recordar que las primeras detenciones se produjeron el pasado 14 de septiembre en la aldea de Virxe do Monte, en A Pobra, donde agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia arrestaron tres hombres de nacionalidad colombiana, que ya han ingresado en prisión provisional por orden la jueza titular de Muros al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Todo comenzó a raíz de una descarga de droga en la playa de Cabío (A Pobra do Caramiñal). En la madrugada del pasado día 13 de septiembre fueron intervenidos unos 1.500 kilos de cocaína, que estaban siendo transportados a bordo de un remolque, y que fueron recuperados por la Policía Nacional durante una persecución de los narcos, que lograron huir con otro vehículo.

Posteriormente, la Policía Local de A Pobra, siguiendo pistas facilitadas por la Nacional, localizó en otra zona rural un segundo alijo de 85 fardos —unos 2.125 kilos—, ocultos en un solar abandonado de dicho entorno, que se suman a los 1.500 incautados inicialmente. El volumen total supera los 3.600 kilos, uno de los mayores decomisos de cocaína realizados en Galicia.

Fruto de las investigaciones abiertas, tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos el mismo sábado, por la tarde, en la aldea pobrense de Virxe do Monte. Se cree que podrían haber llegado a Galicia a bordo de un narcosubmarino que, supuestamente, había transportado la droga hasta la costa de A Pobra, donde fue descargada.