INFRAESTRUTURAS
Ribeira inviste 120.000 euros en melloras no polígono de Xarás
Instalarase unha rede de pluviais e pavimentarase un dos estacionamentos
O Concello de Ribeira iniciou os traballos de instalación dunha rede de pluviais e nova pavimentación no estacionamento público que hai diante do Matadoiro e do Punto Limpo, no polígono industrial de Xarás, o cal tiña un firme de aglomerado asfáltico en moi mal estado. O investimento é de preto de 120.000 euros.
Segundo informa o alcalde, Luís Pérez, o obxectivo fundamental «é o de mellorar o firme actual desta zona do polígono, que usan diariamente centos de persoas para estacionar os vehículos para ir ao traballo».
Para iso, o proxecto inclúe a demolición dos pavimentos por onde discorrerá a nova rede de pluviais con tubaxes de PVC, arquetas sumidoiro e pozos de rexistro con conexión á rede.
O proxecto tamén contempla a construción dunha cuneta revestida de formigón no pé do noiro existente, o saneo da zona máis deteriorada da chaira, aplicarase saburra nas fochancas, e a extensión dunha capa de mestura bituminosa en quente (seis centímetros de espesor) en toda a superficie e finalmente pintura viaria.
Os traballos foron adxudicados á empresa Canarga, S.L. por un valor total de 118.000 euros (IVE incluido), e conta con fondos de Habilitación e Mellora de Infraestruturas dos Parques Empresariais, segundo informa o Concello ribeirense.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación