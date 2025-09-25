Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Ribeira inviste 120.000 euros en melloras no polígono de Xarás

Instalarase unha rede de pluviais e pavimentarase un dos estacionamentos

Obras de instalación dunha rede de pluviais no polígono de Xarás.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira iniciou os traballos de instalación dunha rede de pluviais e nova pavimentación no estacionamento público que hai diante do Matadoiro e do Punto Limpo, no polígono industrial de Xarás, o cal tiña un firme de aglomerado asfáltico en moi mal estado. O investimento é de preto de 120.000 euros.

Segundo informa o alcalde, Luís Pérez, o obxectivo fundamental «é o de mellorar o firme actual desta zona do polígono, que usan diariamente centos de persoas para estacionar os vehículos para ir ao traballo».

Para iso, o proxecto inclúe a demolición dos pavimentos por onde discorrerá a nova rede de pluviais con tubaxes de PVC, arquetas sumidoiro e pozos de rexistro con conexión á rede.

O proxecto tamén contempla a construción dunha cuneta revestida de formigón no pé do noiro existente, o saneo da zona máis deteriorada da chaira, aplicarase saburra nas fochancas, e a extensión dunha capa de mestura bituminosa en quente (seis centímetros de espesor) en toda a superficie e finalmente pintura viaria.

Os traballos foron adxudicados á empresa Canarga, S.L. por un valor total de 118.000 euros (IVE incluido), e conta con fondos de Habilitación e Mellora de Infraestruturas dos Parques Empresariais, segundo informa o Concello ribeirense.

