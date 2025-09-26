VISITA
A Deputación aporta 200.000 euros á reforma do local da Asociación A Creba de Noia
Valentín González sinalou que nos últimos dez anos o Concello noiés recibiu 17,3 M€
O presidente da Deputación, Valentín González, realizou unha visita institucional a Noia, onde se reuniu co alcalde, Francisco Pérez, e concelleiros locais.
Visitaron o local que a Asociación Saúde Mental A Creba está reformando para que acolla as súas novas instalacións, unhas obras que contarán cunha axuda provincial de 200.000 euros. O centro será o único das súas características na comarca, polo que constitúe un recurso estratéxico para dar resposta a unha necesidade social e sanitaria de primeira orde.
Entre as actuacións previstas encóntranse a construción de novas divisións, o illamento do inmoble, a execución de instalacións e o equipamento. Habilitaranse espazos para obradoiros, salas de atención específicas e consultas psicolóxicas, ademais de zonas de administración e dirección. O novo local, cunha superficie total de 1.476,5 metros cadrados, disporá tamén de recepción, tenda, arquivo, almacén e aseos.
As instalacións darán cobertura ás comarcas de Noia e o Barbanza na prestación de atención tanto a persoas usuarias como a familias. Nelas ofreceranse obradoiros de capacitación para favorecer a reinserción sociolaboral e prestará atención psicolóxica especializada en espazos adaptados para a intervención terapéutica individual e grupal. A súa localización, nunha zona céntrica da vila, favorecerá a integración das persoas usuarias na vida comunitaria.
Despois desprazáronse ata Barro, onde a Deputación, a través do Plan Único, financiou unha actuación de mellora da seguridade viaria na que se investiron máis de 221.000 €.
Novas infraestruturas
González Formoso adiantou que o alcalde e máis el analizaron, a maiores, unha serie de actuacións en diversas infraestruturas que, a petición do rexedor, «se van ir acometendo entre este ano e o que vén». Nese senso, asegurou que o esforzo da Deputación en investimentos en Noia «é elevadísimo desde sempre e vaino seguir sendo».
Pérez Caamaño agradeceulle ao presidente esa colaboración, cunha achega de «practicamente un millón de euros ao ano» a través do Plan Único. «En moitos casos sobrepasa os investimentos da Xunta», lembrou. «Sen ela, teriamos moi complicado poder atender servizos imprescindibles para a cidadanía e crear infraestruturas», engadiu.
Durante os últimos dez anos, as achegas da Deputación a Noia ascenderon a 17.334.710,77 euros, e facilitaron a creación de 142 postos de traballo. Desa cantidade, 8.238.625,56 euros corresponden ao Plan Único, a través do que se destinaron 4.131.720,24 euros a investimento e 4.106.905,32 a gasto. Nese período, financiáronse 36 obras con cargo aos plans provinciais.
