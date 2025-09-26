Trasladan en helicóptero a un ciclista que fue atropellado por un bus escolar en Ribeira

Un ciclista resultó herido esta mañana en Ribeira al ser atropellado por un autobús escolar cuando circulaba por la carretera AC-305, en Palmeira, a la altura del kilómetro 37.

El 112 Galicia recibió la alerta a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 8.50 horas, y hasta el lugar fueron movilizados, además de profesionales sanitarios, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como del servicio de mantenimiento de vías.

Desde el primer momento se confirmó que el ciclista precisaba de asistencia sanitaria urgente, por lo que Urxencias Sanitarias movilizó también el helicóptero medicalizado en Santiago. El herido fue trasladado al hospital de referencia.

Los escolares que viajaban en el autobús resultaron ilesos y ya fueron llevados al centro educativo.