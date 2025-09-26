TRÁFICO DE DROGAS
La lucha contra el narcotráfico pone el foco en Barbanza y Costa da Morte
Hoy pasan a disposición judicial en Muros los 11 detenidos por el alijo de A Pobra
Las comarcas de Barbanza y Costa da Morte se han convertido en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico. En apenas diez días, las fuerzas del orden incautaron más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra y han detenido a 14 personas, y en Fisterra y Arteixo desarticularon una organización criminal, integrada por seis miembros, a los que requisaron 6 kilos de cocaína y 80.000 euros en efectivo.
Un macrodispositivo, enmarcado en la Operación Saona Outes e integrado por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y de la DEA estadounidense, permitió detener el miércoles a 11 personas vinculadas con el alijo de A Pobra, las cuales pasarán hoy a disposición del Tribunal de Instancia de Muros.
Unas detenciones que se produjeron tras 18 registros llevados a cabo en los municipios de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Noia, Outes, Cambados, Sanxenxo y Vilanova de Arousa.
La pasada semana ya habían sido detenidos otros tres ciudadanos colombianos a los que se les vincula con el transporte de la droga, previsiblemente, a bordo de un narcosubmarino.
Por su parte, el Servicio de Vigilancia Aduanera en A Coruña, de forma conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal que operaba en Fisterra y Arteixo, la cual distribuía importantes cantidades de cocaína en la provincia coruñesa.
La bautizada como Operación Roble concluyó con la detención de 6 personas y la incautación de unos 6 kilos de cocaína, numerosas dosis preparadas para su venta, útiles para el corte y preparación de la droga y numerosos dispositivos electrónicos. Además, los agentes les requisaron 80.000 euros en efectivo y más de 100 boletos de apuestas utilizados para el blanqueo de capital, así como varios vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, armas simuladas y pasamontañas.
La desarticulación de este grupo fue posible tras varios meses de trabajo, seguimientos y vigilancias continuas, que permitieron determinar que el enclave principal estaba en Arteixo.
La reyerta en Ribeira se salda con 15 detenidos
La Policía Nacional confirmó el cierre de la investigación derivada de la reyerta que el pasado mes de julio enfrentó a dos familias en Ribeira, la cual acabó con un fallecido y 15 detenidos tras una pelea multitudinaria en el centro recreativo de Artes.
Dos de los detenidos, uno de cada familia, están en prisión. Se trata de Gaspar Bentos Montoya, hermano del fallecido quien, presuntamente, atropelló involuntariamente a la víctima, José Manuel Bentos, de 36 años, y de David Haag García, de la familia ribeirense de Los Borjas, acusado de agredir con un machete a un miembro de la familia de Los Bentos.
Los tres últimos arrestos se produjeron en agosto. Dos de ellos (padre e hijo), de la familia Borja, residen en Santa Comba, y el tercero, de los Bentos, en Ponferrada. Los tres quedaron en libertad pero con cargos.
