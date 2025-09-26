EDUCACIÓN
Os nenos do CEIP de Asados volven ás aulas pero a ANPA seguirá coa loita
Sumaranse a outras asociacións porque «non nons rendemos», afirman
A ANPA do CEIP Ana María Diéguez, de Asados (Rianxo), desconvocou a folga O Nenos e os seus fillos e fillas voltarán ás clases. O alumnado deste centro aínda non comezou o curso xa que «o cen por cen dos nenos» non acudiron ás aulas porque os seus pais e nais entenden que «non se garanten as necesidades educativas, xa que non se dotou ao centro cos recursos humáns que lle corresponden por lei», afirman.
Non obstante, subliñan que o dar por rematada a protesta «non é sinónimo de desestimento, senón de responsabilidade», e lémbranlle ao conselleiro de Educación que «Asados non se rende».
Din que agora comezan unha nova etapa. «Estamos traballando con outras Anpas para, de forma conxunta, loitar contra esta xestión abusiva e sen escrúpulos. Imos intentar facerlle ver aos responsables da educación dos nosos fillos que non somos un caso illado como están interesados en facer ver. Imos defender os dereitos do futuro de Galicia», subliñan dende a ANPA do colexio de Asados.
Sinalan ademais que dende o pasado 8 de setembro, «por parte da Consellería de Educación non recibimos máis que desinterés, indiferencia e falta de vontade para solucionar poblemas e, nestas últimas horas, incluso ameazas», en alusión á petición do conselleiro para que a Fiscalía de Menores intervise no conflito aberto.
«O que tiñan que facer é vir aquí, acercar posturas, recibir ás familias e falar de realidades», conclúen dende a ANPA.
