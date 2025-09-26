CONTAMINACIÓN
O Concello da Pobra envía "por terceira vez" á Xunta o informe requerido pola vertedura na Ribeiriña
O goberno local di que as competencias son de Costas e Medio Ambiente
O Concello da Pobra remitirá, "unha vez máis", á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a documentación requirida pola vertedura contaminante da Ribeiriña. Desde o goberno local apuntan que o expediente "xa fora elaborado polo persoal técnico de Urbanismo e Medio Ambiente e enviado á Xunta de Galicia ata en dúas ocasións durante o mes de abril". Así mesmo, solicitan a maior axilidade posible para "buscar unha solución a este problema medioambiental".
Dende o executivo pobrense aseguran que o envío de documentación realizouse, "por primeira vez, o 8 de abril". Porén, debido ao alto volume e peso dos arquivos, este veu rexeitado, polo que o Concello "repetiu a operación unha segunda vez o 29 do mesmo mes".
Desde abril, engaden, "o Concello non recibiu ningunha outra contestación ao respecto por parte do organismo máis aló das últimas declaracións publicadas en diversos medios de comunicación". O equipo de goberno explica que o persoal técnico está traballando xa para volver realizar este trámite e remitir, por terceira vez, o expediente á Consellería.
Lembran que as competencias para abordar a problemática na Ribeiriña "son de Costas e da Xunta de Galicia". Neste sentido, inciden na necesidade de actuar cunha maior "axilidade" para solucionar esta situación.
Requerimentos a Costas e Concello
A pasada semana a Xunta requeriu a Costas do Estado unha valoración dos riscos de contaminación no lugar da Ribeiriña, logo de que as analíticas confirmaron unha afección por hidrocarburos na zona.
Ademais, Medio Ambiente solicitou ao Concello da Pobra do Caramiñal un informe sobre as medidas urbanísticas adoptadas, previstas ou en curso na zona; información sobre as actuacións ou medidas de seguridade realizadas respecto aos residuos detectados e sobre as accións destinadas a mitigar os riscos ambientais e protexer a salubridade pública; e copias dos informes técnicos, expedientes ou calquera outra documentación relevante.
Dende a referida Consellería aseguraron que o Concello non achegou a información que xa lle fora solicitada.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»
- Los futuros maquinistas de tren: «Renfe siempre garantiza una estabilidad»
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»