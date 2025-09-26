Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPERACIÓN SAONA

Los once detenidos por el alijo de cocaína de A Pobra prestan declaración en el Juzgado de Muros

Llegaron a la sede judicial al mediodía en furgones de la Policía Nacional

Tres de los detenidos accediendo al Juzgado de Muros esta mañana.

Tres de los detenidos accediendo al Juzgado de Muros esta mañana. / Lavandeira jr - EFE

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

Los once detenidos el pasado miércoles en las comarcas de Barbanza y Arousa por su presunta vinculación con el alijo de 3.600 kilos de cocaína incautados en A Pobra do Caramiñal llegaron este mediodía al Juzgado de Muros para prestar declaración.

Fueron trasladados a la sede judicial en furgones de la Policía Nacional y ocultaron sus rostros con chaquetas para evitar ser identificados cuando entraban a la sede judicial.

Cabe recordar que la pasada semana fueron detenidos otros tres varones, de origen sudamericano, los cuales ya ingresaron en prisión provisional, como presuntos autores del transporte de la droga hasta la costa gallega a bordo de un narcosubmarino.

