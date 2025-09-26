OPERACIÓN SAONA
Los once detenidos por el alijo de cocaína de A Pobra prestan declaración en el Juzgado de Muros
Llegaron a la sede judicial al mediodía en furgones de la Policía Nacional
Los once detenidos el pasado miércoles en las comarcas de Barbanza y Arousa por su presunta vinculación con el alijo de 3.600 kilos de cocaína incautados en A Pobra do Caramiñal llegaron este mediodía al Juzgado de Muros para prestar declaración.
Fueron trasladados a la sede judicial en furgones de la Policía Nacional y ocultaron sus rostros con chaquetas para evitar ser identificados cuando entraban a la sede judicial.
Cabe recordar que la pasada semana fueron detenidos otros tres varones, de origen sudamericano, los cuales ya ingresaron en prisión provisional, como presuntos autores del transporte de la droga hasta la costa gallega a bordo de un narcosubmarino.
