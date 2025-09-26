A prisión 9 de los once detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína incautados en A Pobra

El Juzgado de Muros ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para nueve de los once nuevos detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína incautados la pasada semana en A Pobra do Caramiñal. Los otros dos han quedado en libertad.

Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según información del Tribunal Superior de Justicia. Los once detenidos llegaron al juzgado pasadas las doce del mediodía, y las declaraciones se prolongaron hasta aproximadamente las cuatro de la tarde. Fuentes consultadas señalaron que todos los detenidos prestaron declaración, excepto dos que solo respondieron a preguntas de sus abogados.

Estas once personas fueron detenidas el miércoles en el marco de la operación Saona. Agentes de la Policía Nacional y de la DEA estadounidense realizaron un total de 18 registros en varios municipios de la ría de Arousa (Cambados, Sanxenxo y Vilanova de Arousa), y en la comarca de Barbanza (Ribeira, Outes, Noia y A Pobra do Caramiñal). Además, durante los registros, los agentes incautaron dos planeadoras y dinero.

El dispositivo policial continúa abierto y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones y registros en los próximos días.

Cabe recordar que la pasada semana, ya habían sido detenidas otras tres personas, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano, los cuales se encuentran en prisión provisional. Los investigadores consideran que se trata de los tripulantes de un narcosubmarino procedente de Sudamérica, a bordo del cual transportaron la droga.

Todo comenzó a raíz de una descarga de droga en la playa de Cabío (A Pobra do Caramiñal). En la madrugada del pasado día 13 de septiembre fueron intervenidos unos 1.500 kilos de cocaína, que estaban siendo transportados a bordo de un remolque, y que fueron recuperados por la Policía Nacional durante una persecución de los narcotraficantes, que lograron huir con otro vehículo.

Primeras detenciones el día 14

Las primeras detenciones se produjeron el pasado 14 de septiembre en la aldea de Virxe do Monte, en A Pobra, donde agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia arrestaron a los tres sudamericanos, cuando deambulaban por una aldea. Inicialmente, dijeron que eran peregrinos que se habían perdido, pero sus incongruentes relatos y el hecho de que sus ropas estaban mojadas hizo desconfiar a los agentes y los arrestaron.

Posteriormente, la Policía Local de A Pobra, siguiendo pistas facilitadas por la Nacional, localizó en otra zona rural un segundo alijo de 85 fardos —unos 2.125 kilos—, ocultos en un solar abandonado de dicho entorno, que se suman a los 1.500 incautados inicialmente. El volumen total supera los 3.600 kilos, uno de los mayores decomisos de cocaína realizados en Galicia.