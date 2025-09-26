Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Ribeira propón unha circunvalación máis integrada, sostible e beneficiosa para a veciñanza

A alternativa do Concello supón un aforro de 4 M€ respecto ao plan da Xunta

O alcalde, Luís Pérez, á esquerda de pé, no acto de presentación da proposta.

O alcalde, Luís Pérez, á esquerda de pé, no acto de presentación da proposta. / C. Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira presentou o proxecto alternativo de circunvalación deseñado polo enxeñeiro Román Gómez Fraiz, nun acto presidido polo alcalde, Luís Pérez, e membros da Corporación.

O rexedor asegurou que se cumpre co compromiso adquirido diante da veciñanza e que pretender ser «un modelo de desenvolvemento máis acorde á actualidade dende o punto de vista urbanístico, ambiental e social».

O enxeñeiro Román Gómez Fraiz presentando a proposta.

O enxeñeiro Román Gómez Fraiz presentando a proposta. / C. Ribeira

A proposta aposta por mellorar o trazado da estrada DP-7301, entre Xarás e a capela de San Roque, conectando desde aí co centro urbano a través dun novo viario que enlazaría coas rúas Ameneiro, Mariño de Rivera e Constitución. Este itinerario permitirá que o tráfico procedente de Porto do Son, Oleiros, Corrubedo, Olveira, Artes ou da autovía AG-11 chegue directamente ao ámbito do aparcadoiro do Centenario e aos dous disuasorios gratuítos, facilitando a mobilidade e reducindo a presión do tráfico.

Ademais, a mellora da DP-7301 beneficiaría directamente á poboación de Aguiño e Carreira, que gañaría unha conexión máis segura con Xarás e coa autovía.

O Estudo de Alternativas avalía tres opcións diferentes de trazado. Tras analizar criterios funcionais, ambientais, territoriais e económicos, a Alternativa 1, defendida polo Concello, resulta a máis recomendada con diferencia, cunha puntuación global de 53,45 puntos, fronte aos 47,23 da segunda e os 36,54 da terceira.

Alternativa máis equilibrada

Segundo o informe técnico, esta alternativa é a máis equilibrada en termos de seguridade viaria e calidade do trazado; minimiza a afección ambiental e patrimonial, evitando impactos relevantes sobre zonas naturais sensibles; achega maior permeabilidade territorial, mellorando a accesibilidade ao parque periurbano de San Roque e evitando afeccións en núcleos como Frións.

Plano do trazado proposto como alternativa para construír a circunvalación.

Plano do trazado proposto como alternativa para construír a circunvalación. / Cedida

No ámbito económico suporía un custo de 6,5 millóns de euros, «asumible para unha infraestrutura desta importancia fronte os máis de 10,3 millóns de euros previstos no proxecto da Xunta. Por tanto o trazado do Concello implicaría un aforro de case 4 millóns de euros», subliñan dende o Concello ribeirense.

Dende o punto de vista da viabilidade custo-beneficio «despréndese que a proposta da Xunta contempla unha obra de maior magnitude e máis custosa, algo que aumenta o risco de atrasos e sobrecustos», engaden.

Un proxecto de futuro

O alcalde destacou que, aínda que este trazado non figura no Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente -de hai máis de 23 anos-, sí está plenamente aliñado coa Axenda Urbana de Ribeira e co Plan de Mobilidade Sostible, aprobado por unanimidade.

«Este proxecto non só dá resposta ás necesidades actuais de mobilidade, senón que tamén senta as bases dun desenvolvemento máis sostible, con maior seguridade viaria e centrado nas persoas. Supón un avance claro fronte á proposta da Xunta, que dividiría o municipio e afectaría negativamente a espazos de gran valor como o parque de San Roque ou diversos núcleos de poboación», subliñou o rexedor.

A proposta será remitida ás Administracións competentes para que poida ser avaliado e porase a disposición da Xunta para «analizar os detalles que permitan desenvolver en Ribeira unha infraestrutura tan necesaria como a circunvalación», concluíu.

