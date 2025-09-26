Unidad política y social en Noia para demandar más cuidadores en los centros educativos

Las Anpas del CEIP Alexandre Rodríguez y del IES Campo de San Alberto, de Noia, salieron ayer a la calle para protagonizar una sonora cacerolada en demanda de cuidadores para el alumnado con necesidades especiales de dichos centros.

Uno de los afectados es Guille, un alumno que sufrió un accidente y se incorporó este año al instituto y precisa de un cuidador a tiempo completo. Inicialmente, se le comunicó a la familia que el lunes ya contaría con dicho profesional de apoyo, "pero ao centro non chegou ninguén, e seu pai tivo que marchar con el para a casa e así segue, sen poder ir a clases", afirma Luis Cortés, vicepresidente del ANPA.

Al parecer, la Consellería de Educación recortó este año al 50% la jornada del personal cuidador de dichos centros, por lo que padres y madres reivindican la recuperación dicho servicio de apoyo al alumnado.

Unas reivindicaciones que fueron apoyadas, de forma unánime, por la Corporación municipal de Noia, con la aprobación de una declaración institucional pidiendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

De no ser atendidas sus demandas, "volveremos a manifestarnos o vindeiro xoves", afirmó Luis Cortés.

Concentración en Cee en demanda de más profesorado especializado. / Cedida

Concentración en Cee

Por su parte, en Cee, coincidiendo con la jornada de huelga del profesorado, se celebró una concentración a la que asistieron padres y madres de alumnos del CEIP Vila de Cee y del IES Agra de Raíces, así como de varios centros de Muxía para protestar contra los recortes y exigir más profesores especializados en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.

La jornada de huelga fue secundada por 20 de los 26 profesores del CEIP Vila de Cee y solo asistieron a clase 20 de los 300 alumnos, "a maioría, por dificultades para conciliar foron ata as 12.00 ou 13.00 horas e despois pasaron os pais a buscalos ao saír de traballar", señalan desde la ANPA.

En el IES Agra de Raíces, de los casi 400 alumnos, solo asistieron a clase 8, "e o 80% do profesorado seguiu a folga", afirman.