VIXILANCIA
Incautan unha arma caseira de tipo táser a un menor na Pobra
A Policía Local sorprendeu a un grupo de mozos amosándoa na vía pública
A Policía Local da Pobra do Caramiñal incautou unha arma caseira de tipo táser a un menor. O achado produciuse durante un operativo de vixilancia ordinario no que os axentes municipais descubriron a un grupo de mozos con este artefacto prohibido na vía pública.
Tras proceder á identificación dos rapaces, a Policía retirou a arma e contactou co titor legal dun deles para informarlle de que sería proposto para unha sanción por estar en posesión deste artefacto e amosalo na vía pública.
En canto ao artefacto, este será enviado á dependencia de Intervención de Armas de Noia da Garda Civil para a súa custodia.
O alcalde, José Carlos Vidal, agradece o labor realizado polos axentes, que cualificou como "esencial". Asegura que a rápida actuación policial evitou que "un artefacto prohibido, aínda que de fabricación caseira, fose utilizado no espazo público, o que podería ter xerado unha situación de risco para a cidadanía".
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Aida Tarrío, de Tanxugueiras y Gala i Ovidio (con sold out en Maré): 'O do anuncio de Movistar está sendo super emocionante
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda