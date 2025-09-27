EDUCACIÓN
Protesta no CEIP O Grupo de Ribeira para demandar máis profesorado
Asistiron familias, profesores, deputados e o voceiro do PSOE de Ribeira
A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) do CEIP O Grupo de Ribeira organizaron unha concentración diante do centro, á que se sumaron os deputados socialistas Aitor Bouza e Patricia Iglesias, e o voceiro local do PSdeG, Francisco Suárez-Puerta, para denunciar os recortes aplicados pola Xunta e reclamar unha dotación adecuada de profesorado e recursos educativos.
Familias, docentes e membros da comunidade educativa sumáronse á convocatoria.
A deputada socialista Patricia Iglesias lembrou que «falamos de reivindicacións históricas como a reforma estrutural e as necesidades de profesorado, pero o conselleiro de Educación non atende estas peticións». Pola súa banda, Súárez-Puerta advertiu que «o Goberno autonómico está a dar as costas ás necesidades reais dos centros educativos do noso municipio».
