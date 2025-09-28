CONCENTRACIÓN
Nais e pais de alumnos de oito centros de Barbanza manifestáronse en Rianxo
A Coordinada de Anpas demanda unha «educación pública, xusta e igualitaria»
As rúas de Rianxo acolleron o domingo unha concorrida manifestación en defensa da educación pública, á que se sumaron ducias de persoas e os representantes das asociacións de nais e pais do CEIP O Grupo, de Ribeira; do CEIP Alexandre Rodríguez e do IES Campo de San Alberto, de Noia; do CEIP Castelao, CEP Xosé María Brea Segade, CEIP Ana María Diéguez de Asados, IES Félix Muriel e do CRA de Rianxo.
A protesta foi convocada pola Coordinadora de Anpas baixo o lema Na defensa dunha educación pública, xusta e igualitaria. Os participantes partiron da zona portuaria e remataron o percorrido na Praza de Castelao, onde deron lectura a varios manifestos.
As principais críticas dos pais e nais de alumnos, e tamén do profesorado, céntranse na redución de docentes, a masificación de aulas e a supresión de apoios especializados para o alumnado con necesidades educativas.
Ao acto sumáronse tamén sos deputados socialistas no Parlamento de Galicia Aitor Bouza e Patricia Iglesias, quenes quixeron mostrar o seu apoio ás familias, ao alumnado e á comunidade, e «o compromiso do PSdeG coa defensa da educación pública».
Iglesias criticou a actitude do conselleiro, a quen acusou de «mirar para outro lado porque nin sequera recibe as ANPAS para escoitar as súas reivindicacións».
O grupo socialista esixirá no Parlamento de Galicia «que se poña fin a estes recortes, que son xa algo habitual no inicio do curso».
