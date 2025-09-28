Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCENTRACIÓN

Nais e pais de alumnos de oito centros de Barbanza manifestáronse en Rianxo

A Coordinada de Anpas demanda unha «educación pública, xusta e igualitaria»

A protesta foi convocada pola Coordinadora de Anpas.

A protesta foi convocada pola Coordinadora de Anpas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

As rúas de Rianxo acolleron o domingo unha concorrida manifestación en defensa da educación pública, á que se sumaron ducias de persoas e os representantes das asociacións de nais e pais do CEIP O Grupo, de Ribeira; do CEIP Alexandre Rodríguez e do IES Campo de San Alberto, de Noia; do CEIP Castelao, CEP Xosé María Brea Segade, CEIP Ana María Diéguez de Asados, IES Félix Muriel e do CRA de Rianxo.

No acto de protesta participaron representantes de oito centros de Barbanza

No acto de protesta participaron representantes de oito centros de Barbanza. / Cedida

A protesta foi convocada pola Coordinadora de Anpas baixo o lema Na defensa dunha educación pública, xusta e igualitaria. Os participantes partiron da zona portuaria e remataron o percorrido na Praza de Castelao, onde deron lectura a varios manifestos.

Manifestantes percorrendo este domingo as rúas de Rianxo

Manifestantes percorrendo este domingo as rúas de Rianxo. / Cedida

As principais críticas dos pais e nais de alumnos, e tamén do profesorado, céntranse na redución de docentes, a masificación de aulas e a supresión de apoios especializados para o alumnado con necesidades educativas.

Ao acto sumáronse tamén sos deputados socialistas no Parlamento de Galicia Aitor Bouza e Patricia Iglesias, quenes quixeron mostrar o seu apoio ás familias, ao alumnado e á comunidade, e «o compromiso do PSdeG coa defensa da educación pública».

Os deputados Patricia Iglesias e Aitor Bouzas, terceira e cuarto pola esquerda, en Rianxo

Os deputados Patricia Iglesias e Aitor Bouza, terceira e cuarto pola esquerda, en Rianxo. / Cedida

Iglesias criticou a actitude do conselleiro, a quen acusou de «mirar para outro lado porque nin sequera recibe as ANPAS para escoitar as súas reivindicacións».

O grupo socialista esixirá no Parlamento de Galicia «que se poña fin a estes recortes, que son xa algo habitual no inicio do curso».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents