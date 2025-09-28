XORNADAS
A Pobra reivindica a súa identidade a través da toponimia, os ritos, as árbores e as migracións
Catro investigadores afondaron na súa historia e patrimonio
"Unha tarde para reivindicar a historia, o patrimonio e a identidade do municipio". Así foi como describiu o alcalde, José Carlos Vidal, as Xornadas de Divulgación e Historia Pobrense A Pobra do Caramiñal no tempo no acto inaugural, no que participou tamén a concelleira de Cultura, Patricia Lojo.
O rexedor deu paso a catro relatorios sobre toponimia do concello, ritos e tradicións vinculados aos cruceiros, o papel das árbores como puntos de toma de decisións nos pobos e movementos migratorios.
Baixo o título de Tradición, cambio e fantasía nos nomes de lugar da Pobra, a primeira delas correu a cargo de Miguel Conde. O investigador descubriu ao público os resultados dun traballo de anos nos que se dedicou a recoller topónimos polas distintas parroquias da Pobra.
A continuación, foi a quenda da investigadora en Antropoloxía e Etnografía, Nati Rey, con Ritos de vida, ecos de morte: a fertilidade e a perda temperá nos cruceiros e na cultura popular.
A terceira conferencia estivo dirixida por Manuel Gago, quen disertou sobre As árbores do concello na Pobra do Caramiñal e en Galicia: unha memoria perdida. Explicou a importancia destes elementos naturais como lugares onde se tomaban decisións institucionais de calado.
José Manuel Vázquez Lijó, da Universidade da Coruña, foi o encargado de pechar a xornada do sábado co relatorio Sobre pioneiros pobrenses en facer as Américas (19.20 horas), centrado nas primeiras migracións no municipio, que datan do século XIX.
As conferencias contaron coa participación de máis de 100 persoas. O alcalde, José Carlos Vidal, asegurou que "é unha satisfacción comprobar que esta actividade suscita tanto interese entre a veciñanza pero, sobre todo, é un orgullo que haxa tanta xente apaixonada pola historia e o patrimonio do municipio”
Xornada de peche
A Pobra do Caramiñal no tempo conclúe hoxe cunha andaina na que o público participante descubrirá os cruceiros, lendas e rituais de San Isidro de Postmarcos. Na actividade tomarán parte 73 persoas, cubríndose así as prazas dispoñibles para a proposta.
