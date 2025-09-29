Unas 1.400 familias afrontan en Noia una incierta campaña de marisqueo

Unos 1.400 mariscadores de las cofradías de Noia, Muros, Portosín y Porto do Son iniciarán el 6 de octubre una nueva campaña de marisqueo con buenas expectativas por la abundancia de cría, tanto de almeja como de berberecho, pero con la incerteza de su evolución ya que, por el momento, la mayoría del recurso no alcanza la talla comercial.

El patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, asegura que «a ver se vai medrando nestes meses de outono. En agosto creceu moi ben, pero en setembro parece que non medrou tanto». Según los últimos muestreos realizados, el 70% del berberecho y en torno a un 80% de la almeja aún no podría ser comercializado, y el recurso que da la talla es, en su mayoría, de tercera y segunda categoría.

No obstante, Cruz confía en que la llegada de alguna borrasca «entre máis fitoplancto na ría e o marisco poida engordar nos vindeiros meses». Por ello, la campaña dependerá de la evolución de los recursos «e coma sempre, tamén do tempo, pois se veñen novas riadas e teñen que abrir as comportas da presa podemos volver ter mortandade pola baixada de salinidade», añadió.

Si la climatología acompaña, el patrón mayor cree que puede ser una buena campaña «porque demanda hai». En principio, el objetivo es trabajar en los diferentes bancos hasta el mes de enero, y después retomar la actividad en marzo y abril. Cruz asegura que el trabajo de los mariscadores «é bo tamén para os bancos, xa que favorece a osixenación dos mesmos e iso beneficia o marisco».

Topes de capturas más altos

Los topes de capturas fijados para este año «son algo mellores este ano», según el patrón mayor, y se irán aumentando «se hai marisco e vale ben». El tiempo y la evolución de las capturas marcará el desarrollo de la campaña.