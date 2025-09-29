A organización dos primeiros 'narcotripulantes' detidos en Galicia estaba asentada en Outes
As embarcacións utilizadas saíron o 13 de setembro do porto do Freixo e a droga entrou pola praia pobrense de Niñeiriños
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou este luns na Coruña o compromiso do Goberno e das Forzas e Corpos de Seguridade contra o narcotráfico en Galicia. Púxoo en valor xunto ao xefe superior de Policía, Pedro Pacheco, co que informou dos resultados da última operación policial nas costas galegas desde a Comisaría da Policía Nacional en Lonzas, na Coruña. Estiveron acompañados polo xefe da Comisaría Xeral da Policía Xudicial, Luis Fernando Pascual Grasa, e o xefe da UDYCO Central, Antonio Martínez Duarte.
"Hoxe lanzamos unha mensaxe moi clara ás organizacións criminais: Galicia non é nin será refuxio para o narcotráfico”, salientou Pedro Blanco, quen destacou a “loita con firmeza, día a día, da que en xornadas coma esta vemos os resultados”. Fixo fincapé no reforzo de medios e o apoio do Goberno ás Forzas de Corpos de Seguridade do Estado, co ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, á fronte. Por todos estes motivos, Pedro Blanco agradeceu e felicitou á Policía Nacional polo seu traballo nesta operación, “que reflicte a preparación, capacidade e eficacia dos nosos axentes”.
Detalles da investigación
Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA), detiveron 14 narcotraficantes e interviron un alixo de 3.650 quilos de cocaína chegado ás costas de Galicia nun semisumerxible. Estableceuse un dispositivo por toda a costa para localizar os vehículos que transportarían a droga logrando interceptar un deles tras unha persecución na Pobra do Caramiñal.
O resto da mercadoría atopouse á mañá seguinte nunha praia da citada localidade escondida baixo unha lona. Realizáronse 18 rexistros nas comarcas do Barbanza e O Salnés onde se interviñeron 54.680 euros, dúas embarcacións, cinco vehículos e un remolque, entre outros efectos.
Finalmente detívose a 14 persoas, entre as que destacan os tres tripulantes da embarcación pasando a disposición xudicial como presuntos responsables dos delitos de tráfico de drogas e pertenza a organización criminal. Do total, ingresaron en prisión 12 persoas.
A investigación iniciouse o pasado mes de agosto cando as autoridades detectaron unha posible organización criminal dedicada ao transporte de cocaína a gran escala asentada na localidade coruñesa de Outes. Posteriormente identificáronse embarcacións preparadas para dar servizo ao narcotráfico instalándolles motores de gran potencia de última xeración para dotalas non só de gran capacidade de carga senón tamén de axilidade e alta velocidade.
O pasado día 13 detectouse como partían as lanchas do porto do Freixo, polo que se estableceu un dispositivo terrestre de vixilancia e control ao longo da costa de Arousa-Norte para a localización e interceptación dos vehículos nos que a droga podería ser transportada tras o seu alixo nas praias.
Esa mesma madrugada, e procedentes da praia de Niñeiriños, observaron como cargaban varios fardos utilizados habitualmente para o almacenamento de cocaína, comezándose a persecución dos mesmos.
A continuación, os tres tripulantes do semisumerxible simularon ser peregrinos para tratar de burlar aos axentes, fuxindo a bordo dun taxi coas roupas empapadas ata que foron localizados e detidos pola Policía Local da Pobra.
Primeira operación policial que logra a detención dos tripulantes
Grazas á colaboración do Servizo de Gardacostas da Xunta de Galicia, puidéronse obter indicios dun naufraxio ou afundimento a poucas millas das costas galegas. Trátase por tanto da primeira investigación policial na que se consegue a detención dos tripulantes que chegaran ás costas a bordo do narcosubmarino que transportaba a droga. O segundo alixo de droga foi localizado á madrugada seguinte pola Policía Local da Pobra do Caramiñal oculta baixo unha lona na praia de Niñeiriños.
Finalmente, e unha vez identificados todos os membros desta unión criminal, realizáronse 18 rexistros nas comarcas do Barbanza e O Salnés onde se interviñeron 54.680 euros, dúas embarcacións, cinco vehículos e un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisións, dispositivos de almacenamento de información e diversa documentación.
A operación culminou coa detención de 14 persoas, entre eles os tres tripulantes do submarino, os cales pasaron ao dispor da autoridade xudicial como presuntos responsables dun delito de tráfico de drogas e pertenza a organización criminal, decretándose o ingreso en prisión de 12 deles.
