El PP arrebatará la Alcaldía de Ribeira al BNG tras un acuerdo con cuatro concejales del PBBI

El PP de Ribeira ha presentado una moción de censura junto a cuatro concejales del Partido Barbanza Independente (PBBI) que devolverá a los populares a la Alcaldía, que desde los comicios municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Luis Pérez Barral con el apoyo del PSOE y del PBBI.

La moción de censura está firmada por los 10 ediles del PP y cuatro de los cinco que los independientes tienen en la Corporación.

De prosperar, la nueva alcaldesa de la localidad será la popular María Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado. Está previsto que esta tarde ofrezca una rueda de prensa para explicar el acuerdo y los motivos de esta moción de censura, que se debatirá el 13 de octubre al mediodía.

La moción de censura la registraron este lunes los diez ediles del PP y cuatro del PBBI (Vicente Mariño, Herminia Pouso, Fernando Abraldes y Tania Redondo), puesto que Juan Luis Furones (edil de Sanidade en el tripartito) se desmarca de la misma.

La alianza que dio lugar al tripartito entre BNG, PBBI y PSOE en Ribeira se materializó el 15 de junio de 2023, cuando los líderes de las tres fuerzas políticas (Luis Pérez, Vicente Mariño y Francisco Suárez-Puerta, respectivamente) sellaban el acuerdo en la terraza del edificio del mercado.

El día anterior, el entonces regidor y aspirante a la reelección, el popular Manuel Ruiz Rivas, daba un paso al lado para formar parte de la lista del PP al Senado. Su nombre había sido vetado por los independientes para un acuerdo con los populares, que se quedaron a un edil de la mayoría absoluta en las elecciones locales del 28 de mayo.

El pacto a tres bandas puso fin a casi cuatro décadas de gobiernos del PP para dar paso a un tripartito de BNG, PBBI y PSdeG, que obtuvieron en las pasadas elecciones 5, 5 y 1 ediles, respectivamente.

El tripartito tiene siete dedicaciones exclusivas: la del alcalde (de 55.000 € brutos) y otras dos para el BNG, tres para el PBBI y una para el PSOE, todas ellas de 35.000 €.

El independiente Vicente Mariño es primer teniente de alcalde y responsable de Servizos Básicos e Mercados Municipais; el segundo teniente de alcales es el socialista Francisco Suárez-Puerta, que gestiona Turismo, Festexos, Relacións Institucionais e Novas Tecnoloxías; y el tercero es el nacionalista Xavier Vidal, que gestiona Infraestruturas e Obras, Deportes, Transparencia e Participación Veciñal.

El regidor gestiona Urbanismo, Persoal, Seguridade Cidadá, Mobilidade e Normalización Lingüística. Además de las de Mariño, el PBBI gestiona las carteras de Economía e Facenda (Herminia Pouso); Medio Rural e Servizos Municipais (Tania Redondo); Sanidade (Juan Luis Furones); y Mar (Fernando Abraldes).

Además de las de Xavier Vidal, el Bloque lleva las concejalías de Cultura, Mocidade, Medio Ambiente e Benestar Animal (Antía Alberte); Educación, Formación, Igualdade, Diversidade e Atención ás Parroquias (Cruz Rivadulla); y Promoción Económica, Emprego e Comercio (Genoveva Betanzos).

Hasta la fecha, el tripartito había navegado con cierta tranquilidad por la actual legislatura, aunque en los últimos meses saltaron algunas alarmas que hacían prever temporal.

Y, aunque el alcalde atribuía las diferencias internas en el Gobierno a las "diferentes sensibilidades políticas" y sacaba hierro a las tensiones, lo cierto es que una reunión lo cambió todo: la que el número dos del Gobierno, Vicente Mariño, mantuvo con la jefa de la oposición, María Sampedro, para negociar ante Portos de Galicia una solución al entonces enquistado problema de la ubicación de las atracciones de feria de las fiestas de verano.

Pero la tensión aumentó. El pasado mes de abril, BNG y PBBI apoyaron la moción del PP instando al Estado a ceder el solar para vivienda protegida, pero el socialista Suárez-Puerta dijo que «o proxecto Viena morreu» y se desmarcó de la iniciativa.

En junio, el PBBI abría un debate que divide a las tres fuerzas del tripartito: ¿Debe restablecerse el doble carril en el tramo central de la avenida del Malecón? La formación independiente dijo que sí; el PSOE ve trabas; y el BNG dijo que es preciso pedir informes y escuchar a la sociedad ribeirense. «Soy tozudo... y teniente de alcalde», advirtió entonces el líder del PBBI sobre las discrepancias que suscitó su propuesta en el tripartito.

El pasado mes de julio, el PBBI tumbó junto al PP la propuesta de BNG y PSOE, al estar en desacuerdo con la ayuda al festival Mares da Fin do Mundo y con el incremento de la aportación a la Mancomunidad Barbanza-Arousa. En agosto, el PBBI ganó un pulso en el tripartito al tumbar la propuesta de BNG y PSOE para que el día central de la Festa da Dorna fuese festivo en 2026. La formación independiente les impuso además su criterio para desbloquear el pago de subvenciones a entidades.

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)