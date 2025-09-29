Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta a clase en Asados tras tres semanas de huelga

La ANPA suspendió la medida después de que Educación pidiese la intervención de la Fiscalía de Menores

Alumnos del CEIP de Asados este lunes en su vuelta a las aulas.

Alumnos del CEIP de Asados este lunes en su vuelta a las aulas. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

Después de tres semanas de huelga, en protesta por los recortes de profesorado en el centro, los alumnos y alumnas del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) volvieron este lunes a las aulas para iniciar el curso, pues no habían acudido ya el primer día de clase.

La ANPA decidió poner fin a la huelga después de que el conselleiro de Educación pidiese a la Fiscalía de Menores que interviniese en el conflicto abierto. Con todo, el colectivo de padres y madres asegura que seguirá luchando por sus reivindicaciones.

