Vuelta a clase en Asados tras tres semanas de huelga

Después de tres semanas de huelga, en protesta por los recortes de profesorado en el centro, los alumnos y alumnas del CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) volvieron este lunes a las aulas para iniciar el curso, pues no habían acudido ya el primer día de clase.

La ANPA decidió poner fin a la huelga después de que el conselleiro de Educación pidiese a la Fiscalía de Menores que interviniese en el conflicto abierto. Con todo, el colectivo de padres y madres asegura que seguirá luchando por sus reivindicaciones.