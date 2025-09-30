El alcalde de Ribeira destituye a 3 los 5 ediles del PBBI: "Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones"

El alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez, destituyó este martes de todas sus funciones a tres de los cinco ediles del PBBI que formaban parte del tripartito junto a los 5 nacionalistas y 1 del PSOE. Lo hizo después de que los diez ediles populares presentasen este lunes una moción de censura con cuatro de la formación independiente (Vicente Mariño, Herminia Pouso, Fernando Abraldes y Tania Redondo).

El también concejal del PBBI Juan Luis Furones se desmarcó de la moción de censura y, por ello, el alcalde decidió mantenerlo al frente del área de Sanidade. Pero también continuará ejerciendo sus funciones como concejala de Medio Rural e Servizos Municipais Tania Redondo, porque, según el regidor, "firmó la moción de censura bajo presiones y está por ver que la apoye el próximo lunes 13".

