Ana Pontón: "O PP presentou en Ribeira unha moción de censura en contra da veciñanza"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de "bochornosa" la moción de censura presentada en Ribeira por PP y PBBI contra el alcalde nacionalista Luiz Pérez.

Una moción "feita a escuras e de costas á cidadanía contra un alcalde que estaba gobernando con transparencia e modernizando o municipio", añadió.

Pontón cree que "o PP móvese por intereses partidistas" y que esta moción de censura "amosa a preocupación desa formación, que está á abixa fronte a un BNG que medra". "O PP está disposto a todo para frear esa tendencia, mesmo con artimañas", dijo.

Finalmente, Pontón señaló que "dentro de dous anos a cidadanía responderá democraticamente a esta moción de censura".