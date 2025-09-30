Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Pontón: "O PP presentou en Ribeira unha moción de censura en contra da veciñanza"

"Dentro de dous anos a cidadanía responderá democraticamente nas urnas", dijo la portavoz nacional del BNG

Ana Pontón y Luis Pérez en octubre de 2023. / Cedida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de "bochornosa" la moción de censura presentada en Ribeira por PP y PBBI contra el alcalde nacionalista Luiz Pérez.

Una moción "feita a escuras e de costas á cidadanía contra un alcalde que estaba gobernando con transparencia e modernizando o municipio", añadió.

Pontón cree que "o PP móvese por intereses partidistas" y que esta moción de censura "amosa a preocupación desa formación, que está á abixa fronte a un BNG que medra". "O PP está disposto a todo para frear esa tendencia, mesmo con artimañas", dijo.

Finalmente, Pontón señaló que "dentro de dous anos a cidadanía responderá democraticamente a esta moción de censura".

