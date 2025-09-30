Ana Pontón: "O PP presentou en Ribeira unha moción de censura en contra da veciñanza"
"Dentro de dous anos a cidadanía responderá democraticamente nas urnas", dijo la portavoz nacional del BNG
Ribeira
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de "bochornosa" la moción de censura presentada en Ribeira por PP y PBBI contra el alcalde nacionalista Luiz Pérez.
Una moción "feita a escuras e de costas á cidadanía contra un alcalde que estaba gobernando con transparencia e modernizando o municipio", añadió.
Pontón cree que "o PP móvese por intereses partidistas" y que esta moción de censura "amosa a preocupación desa formación, que está á abixa fronte a un BNG que medra". "O PP está disposto a todo para frear esa tendencia, mesmo con artimañas", dijo.
Finalmente, Pontón señaló que "dentro de dous anos a cidadanía responderá democraticamente a esta moción de censura".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago
- A organización dos primeiros 'narcotripulantes' detidos en Galicia estaba asentada en Outes
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón