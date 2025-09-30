Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto en Noia

El accidente ocurrió en una carretera de Noia. El coche conducido por su hermano se salió de la calzada y colisionó contra otro vehículo estacionado y un poste. Diego, de 24 años, falleció en el acto; Guille sobrevivió, pero con una discapacidad del 88%. Desde esa Nochebuena de 2023, su vida es una reconstrucción lenta, y ahora, incompleta porque no puede volver al instituto para seguir con su formación. No porque no quiera, sino porque no tiene un cuidador a tiempo completo, tal y como había garantizado la Consellería de Educación a la familia el 23 de junio para el arranque de este curso.

«Nadie debería estar peleando por esto. A mí, si decido no llevar a mi hijo al colegio, me abren un expediente, pero si la Administración es la que no cumple, aquí no pasa nada y no se toman medidas. Le están privando de su educación; eso es inadmisible», cuestiona Francisco Mayo, padre del joven de 15 años, pendiente desde el pasado día 8, cuando comenzaron las clases, de un profesional que le acompañe durante toda la jornada escolar.

Tras las protestas de familiares y vecinos a lo largo de este mes —la última, este domingo en Rianxo—, el departamento dirigido por Román Rodríguez confirmó ayer a este periódico que se trabaja «desde el primer momento» para incorporar un cuidador a tiempo completo en el instituto. «Actualmente, el centro cuenta con un cuidador compartido y se están realizando los trámites administrativos pertinentes para incorporar a una segunda persona en los próximos días. Esperamos hacerlo esta semana», explican desde Educación, al tiempo que defienden que «no se trata de un problema de falta de voluntad, sino de trámites administrativos».

Doble víctima

La historia de Guille, de 15 años, es la de una víctima doble: del tráfico y de los plazos de la administración. La familia lamenta que la Consellería de Educación, más de 20 días después del comienzo de las clases y tres meses después de confirmar el personal de apoyo con el que contaría el joven, todavía no haya resuelto el papeleo para asignar a ese cuidador a tiempo completo. La solución ha sido un acompañamiento durante dos horas, ya que el resto de la jornada, este profesional tiene que desplazarse a otro centro próximo para prestar el mismo servicio a otro menor.

«Él tiene un comunicador y puede comunicarse, pero el cuidador es sus pies y sus manos para ir al baño, asearse o comer», relata el padre de Guille. Desde que la propia inspectora de Educación mantuvo una reunión el miércoles día 17 con la familia y el equipo directivo, del IES Campo de San Alberto de Noia, para garantizarles que el lunes 22 estaría ya el cuidador a tiempo completo, no tuvieron más noticias de Educación.

«Llegó ese día 22, y de nuevo dos horas de cuidador. Los primeros días estuve yo acompañando a la cuidadora para explicarle el día a día, pero al ver que no llegó la asistencia para toda la jornada escolar, decidí no dejarlo más hasta que se solucionase la situación», lamenta Francisco, que desde que comenzó el curso promovió varias movilizaciones.