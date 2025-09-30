Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guille, o neno noiés cun 88% de discapacidade, terá coidador todo o curso

A Consellería de Educación adquiriu ese compromiso co IES Campo de San Alberto

Imaxe de arquivo dunha manifestación en Noia reclamando un coidador para o IES Campo de San Alberto.

Imaxe de arquivo dunha manifestación en Noia reclamando un coidador para o IES Campo de San Alberto. / Cedida

Redacción

Noia

A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional asegura que o IES Campo de San Alberto de Noia ten garantida a atención dun coidador para todo o curso.

O portavoz de Educación do PSdeG no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, tiña anunciado unha «ofensiva parlamentaria» por parte desa formación precisamente para reclamar ese profesional durante todo o período escolar (como recomenda o informe médico) tras calificar de «unha burla que reflicte a falta de humanidade por parte do PP o trato que lle están a dar a Guille, alumno do IES Campo de San Alberto que ten unha discapacidade do 88% logo dun accidente de tráfico no que faleceu seu irmán».

Na súa iniciativa, o responsable socialista esixíalle á Administración autonómica que garantise «a estabilidade e continuidade na atención educativa que precisa este rapaz».

O parlamentario socialista reclamoulle á Xunta de Galicia que tome as medidas necesarias «para que ningún neno ou nena con necesidades educativas especiais quede sen o apoio de coidadores ou coidadoras durante o curso escolar».

Ademais, reclamou que dote os centros educativos de «recursos suficientes para atender de maneira adecuada a diversidade do alumnado, reforzando o persoal de apoio educativo».

A Consellería de Educación garantíralle á familia de Guille o pasado 23 de xuño un coidador a tempo completo para o comezo deste curso.

Francisco Mayo, pai do mozo de 15 anos, estaba pendente desde o pasado día 8, cando comezaron as clases, dun profesional que o acompañe durante toda a xornada escolar.

Tras as protestas de familiares e veciños ao longo deste mes (a última, o domingo en Rianxo), o departamento dirixido por Román Rodríguez confirmaba a este xornal que se traballaba «desde o primeiro momento» para incorporar un coidador a tempo completo no citado instituto.

Unha reconstrución lenta

O accidente ocorreu nunha estrada de Noia. O coche conducido polo irmán de Guille saíuse da calzada e chocou contra outro vehículo estacionado e un poste.

Diego, de 24 anos, faleceu no acto; Guille sobreviviu, pero cunha discapacidade do 88%. Desde esa Noiteboa de 2023, a súa vida é unha reconstrución lenta.

«El ten un comunicador e pode comunicarse, pero o coidador é os seus pés e as súas mans para ir ao baño, asearse ou comer», relata o pai de Guille.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents